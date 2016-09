Reforma de Casarão começa nesta sexta-feira

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like



DANILO SANS

O trabalho de restauro do antigo casarão da Rua Coronel Souza Franco, no Centro, finalmente terá início. O serviço será executado a partir desta sexta-feira (16) pela Topus Terra Construções e deve ser concluído em até 10 meses. Conforme explica o secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori, o objetivo é instalar no local o Museu Virtual de educação patrimonial. Além da reforma, a obra também contempla a construção de um segundo imóvel no mesmo terreno, aos fundos do casarão, onde será realocado o Arquivo Histórico Municipal “Historiador Isaac Grinberg”.

A obra será realizada graças a um convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado – este liberou R$ 2.294.856,35 para a construção e compra de equipamentos. O investimento é resultado de um amplo trabalho técnico realizado pela Administração Municipal, que conseguiu a aprovação do projeto de restauro junto ao Conselho Gestor do Fundo de Interesses Difusos (FID), ligado à Secretaria de Estado da Defesa da Cidadania.





Segundo Sartori, a obra se divide em duas etapas, com duas frentes de trabalho que podem acontecer ao mesmo tempo. O casarão será restaurado e receberá algumas melhorias no interior. “O objetivo é restaurar e garantir a acessibilidade, com plataforma elevatória e rampa de acesso”, diz.

O Museu Virtual que funcionará no imóvel antigo do casarão é um novo espaço da Secretaria Municipal de Educação e será gerido com auxílio da Secretaria de Cultura com equipamentos de última geração, como mesas sensíveis ao toque. “Vai ter muita tecnologia para contar a história de Mogi”, acrescenta.

No fundo do terreno será construída a sede permanente do Arquivo Histórico da Cidade. O acervo, que ficava no prédio da Secretaria de Cultura, também na Coronel Souza Franco, está alocado temporariamente no prédio do Centro de Cidadania e Arte (Ciarte), em frente à Praça Oswaldo Cruz.

O imóvel novo terá dois pavimentos. O térreo abrigará sanitários e uma copa. Já o superior receberá os documentos do Arquivo Histórico. “Vai funcionar exatamente como hoje, mas com uma estrutura melhor e muito mais segura”, completa.

Conforme destaca o prefeito Marco Bertaiolli (PSD), o novo museu vai se transformar numa sala de aula para todas as unidades de ensino da Cidade. “Vamos ter agendamento das escolas que poderão levar seus alunos para uma aula sobre a história de Mogi”, diz. Para ele, o trabalho com a tecnologia ajuda ainda a despertar o interesse dos pequenos pela história e pelo patrimônio da Cidade.

Questionado sobre a capacidade técnica da Topus para trabalhar em uma obra de restauro, Bertaiolli não se mostrou preocupado. “A empresa é de reformas, mas o projeto foi feito por especialistas. Está muito definido o que precisa ser feito para que se resguarde as características originais daquele prédio”, finaliza.