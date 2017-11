Reforma da Reforma

Artigos

A Reforma de Lutero foi a consciência tardia do Cristianismo. Algo assim como um surto de arrependimento que veio para purgar quinze séculos de desvios comportamentais de uma crença que deveria trazer para a humanidade um aumento de padrão na sua espiritualidade. Jesus reformou a religião dos judeus, que se fundamentava na ética dos fariseus, a qual podia ser definida pelo conhecido chavão popular “faça o que eu mando, mas não o que eu faço”. Pois os fariseus pregavam um comportamento virtuoso para o povo, mas entre eles, a corrupção rolava solta.

Mil e quinhentos anos depois de Cristo, os principais representantes da fé cristã, o clero católico, haviam ultrapassado em muito a hipocrisia e os vícios dos fariseus. Eram tão descarados que vendiam o perdão de Deus por alto preço, como se o Reino do Céu, fosse um condomínio de lotes que podiam ser comprados por quem pudesse pagar.

Martinho Lutero acabou com essa bandalheira e deu início a uma nova ética na religião cristã. Provou que as pessoas se salvam pela fé e pelas boas obras e não pela religião. E que Deus não é um Senhor de escravos, mas sim um construtor de mundos, que nos elegeu para seus parceiros nessa construção.

Mas assim como a maravilhosa doutrina de Jesus foi contaminada pela cobiça, ambição e arrogância de um clero doente com seu próprio poder, também a profilática Reforma promovida por Lutero, 500 anos depois, está em perigo. Hoje, a mensagem saneadora do fradinho de Witttenberg, como os bispos católicos o chamavam, está sendo conspurcada por uma multidão de novos fariseus, que chamam a si mesmos de pastores e fundam seitas e igrejas que se dizem evangélicas, mas que são, na verdade, simples empórios comerciais que vendem mensagens mentirosas e viciadas. Com seu império de comunicação, esses novos fariseus em nada diferem daqueles a quem Jesus condenava.

Saudemos Martinho Lutero pela Reforma da fé cristã, mas estamos precisando de um novo Lutero para reformar a Reforma que ele fez. Talvez o Cristo não seja uma pessoa, ou uma entidade, mas sim uma ideia, um conceito, ou um arquétipo, como pensam alguns filósofos. E como tal ele deve ser sempre renovado em nossos corações. Pois todo conceito, quando apropriado por alguém para benefício próprio acaba se tornando mero discurso de fariseu.

