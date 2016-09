Comentários (0) Artigos Like

Olá, você que está me dando a honra de ler o que escrevo neste espaço, tudo bem com você? Hoje vou me reportar a um assunto que já foi extremamente surrado, mas que entendo não haver sido totalmente exaurido. Vou falar do impedimento de uma mulher – não da Marta ou da Cristiane da Seleção Feminina de Futebol – mas de uma mulher que capitaneava uma equipe de milhões de atletas, e que no decorrer do jogo andou praticando um exacerbado número de lambanças a ponto de o juiz ser obrigado a destituí-la das funções de capitã.

Mas só que tem uma coisa, não sei por que carga d’água, o juiz houve decidiu por bem dar um novo sentido ao parágrafo único do artigo 52 da Carta Magna que expressa com clareza cristalina que na perda da faixa de capitã está inclusa também a exclusão do campo de jogo, fato que não ocorreu. Não ocorreu por quê? Porque o juiz houve por bem dar ouvido aos lamentos e choramingas de alguns gatos-pingados e dividiu o referido parágrafo ao meio, como se fosse uma linguiça da Calábria: retirou-lhe a faixa de capitã, mas permitiu-lhe continuar repimpada nas almofadas do direito de voltar a habilitar-se na mesma função ou de quaisquer outras na área pública. Ora, se as penas inseridas no parágrafo único do artigo 52 da Carta Magna de 1988 foram rigorosamente aplicadas, no dia 29 de dezembro de 1992 a um outro capitão por haver praticado os mesmos ilícitos, por que as mesmas regras não valeram para a capitã, no dia 31 de agosto de 2016, se alteração alguma foi aplicada ao dito parágrafo, até esta data?

Ora, pois, se os artigos da nossa querida Carta Maga podem ser conduzidos ao bel-prazer da hermenêutica e da exegese de cada um, então estaremos dando a ela o status nada honroso de casa da mãe Joana. Aquela onde não há regras ou disciplina, onde reinam a confusão e a desordem. Onde todos falam ao mesmo tempo e ninguém entende ninguém a tendência é que tudo se transforme em monumental refeição de bruxa que todos nós somos forçados a engolir com todos os seus nefastos ingredientes.





Definitivamente, vilipendiaram a Constituição Federal. E aqui me aflora à mente o poema “A Pátria”, composto por Olavo Bilac, onde ele começa exortando a criança a amar o Brasil. Com a devida licença completo: onde os sugadores grudam com tamanha avidez todos os santos dias do mês.

Gê Moraes é cronista