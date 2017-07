Editorial

Estamos a 48 horas do que pode ser, se confirmada, a melhor notícia que a região teve, até agora, neste ano de 2017. Aos solavancos entremeados de soluços, enfim o Departamento de Estradas de Rodagem deve abrir, na terça-feira, os envelopes, com valores, na concorrência pública que determinará as empresas responsáveis pela duplicação da estrada Mogi-Dutra, no trecho que vai da Ayrton Senna à Via Dutra. A informação foi transmitida pelo superintendente do DER , Ricardo Volpi, ao deputado Luiz Carlos Gondim e por ele também confirmada à coluna Informação, do jornalista Darwin Valente.

A obra será como uma redenção para Arujá. Ela chega 44 anos depois que, tal como os antigos bandeirantes, a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes tomou a si a responsabilidade de nos dar uma ligação com a Via Dutra.

Única das cidades médias antes interligadas pela Estrada Velha São Paulo-Rio – que Washington Luiz entregou em 1928 –, sem acesso à nova via, Mogi das Cruzes permaneceu ao largo do rodoviarismo iniciado pela Via Dutra (1951), ampliado no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) e jamais relaxado por todos que o seguiram. Daí, a falência do sistema ferroviário nacional.

A necessidade da duplicação, tantas vezes adiada, ou por questões técnico financeiras ou burocráticas, pode ser comprovada pelas estatísticas que o próprio DER tem. Esse pedaço da Mogi-Dutra figura, hoje, dentre os que registram tráfego mais intenso: durante o ano passado, cerca de 15.200 veículos circularam por esses 9,2 quilômetros todos os dias. Abaixo apenas dos 50 mil/dia que passam pelo trecho entre a Ayrton Senna e a zona urbana de Mogi das Cruzes. E o dobro dos 7,8 mil que vão de Mogi a Guararema.

A primeira vez que se falou na duplicação do trecho final foi em 2014. Desde então, o projeto tem sofrido percalços. Inicialmente pela falta de recursos, questão superada quando da obtenção de financiamento internacional. Em abril deste ano, quando os envelopes deveriam ter sido abertos, embargos interpostos por concorrentes que se sentiram prejudicados levaram a novo adiamento. Pelo que disse o superintendente do DER ao deputado Luiz Carlos Gondim, não haveria mais recursos capazes de retardar novamente esta fase do processo. Agora só nos resta torcer.