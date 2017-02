Rede Municipal volta às aulas nesta segunda-feira

QUADRO DESTAQUE

Nesta segunda-feira (6), os alunos da rede municipal de ensino voltam às aulas. Para o início do ano letivo, foram realizadas manutenções em prédios escolares e formações com diretores, coordenadores pedagógicos e auxiliares administrativos. O objetivo neste ano é implantar novas ferramentas tecnológicas, visando maior aproximação com os pais. Deverão ser atendidos neste ano 48 mil alunos, sendo 25 mil em período integral.

“Hoje temos pais que muitas vezes não conseguem ir até a escola para resolver os problemas. A Secretaria está trabalhando, a partir desta gestão, no lançamento de um recurso tecnológico, que facilite o acesso à informação por parte dos pais. A ideia é que seja um aplicativo e agora estamos na fase de ajustes internos. Queremos lançar ainda este ano para todos os alunos”, explicou a secretária Juliana Guedes.

Para o uso deste novo recurso, auxiliares administrativos das unidades escolares participaram de uma formação sobre o Sistema de Gestão Educacional (SGE), responsável pela informatização dos processos da Secretaria de Educação. Além da nova ferramenta, as escolas também receberam a novidade do uso de um material didático padrão.

A partir deste ano, os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental terão como livros didáticos base, os materiais do Programa Ler e Escrever, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação e o Governo do Estado que acontece desde 2010. O trabalho será alinhado aos documentos curriculares da rede municipal, elaborados, ao longo dos últimos anos, por educadores das escolas mogianas.

Creches

Para os pais que buscam vagas em creches, que oferecem atendimento a alunos da educação infantil em tempo integral, a Secretaria de Educação aceitará desta segunda até sexta-feira as inscrições para o Cadastro Municipal Unificado (CMU), lista única de crianças que aguardam vagas em creches. A inscrição poderá ser feita na escola mais próxima da casa da criança. Mais informações pelo telefone 4726-1329.