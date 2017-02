Rede municipal volta às aulas na segunda-feira

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A partir de segunda-feira, o trânsito na Cidade deve ficar ainda mais complicado com a volta às aulas de mais 48 mil alunos da rede pública municipal. Para evitar transtornos, a Secretaria Municipal de Transportes (SMT) informa que utiliza um sistema de monitoramento do tráfego de veículos junto às escolas localizadas no Centro e áreas com maior movimentação.

A fiscalização está reforçada desde a semana passada, com o retorno dos estudantes das escolas particulares. Ontem, a retomada das atividades de cerca de 39 mil alunos da rede estadual provocou aumento no fluxo de veículos perto das escolas. Mas para evitar transtornos, a orientação da Secretaria é para que os pais e responsáveis fiquem atentos aos locais de estacionamento dos veículos e evitem parar em fila dupla.

O ano letivo nas 206 escolas da rede municipal de ensino terá início no dia 6 de fevereiro, com a frequência de 48 mil estudantes, destes 25 mil em período integral. Retornam às aulas alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1.

Para recebê-los, a Prefeitura informa que equipes de manutenção da Secretaria Municipal de Educação realizaram serviços de pintura, troca de canaletas, instalação de ventiladores, entre outros reparos, em alguns prédios de escolas municipais e departamentos da Pasta.

Atualmente, a rede municipal conta com 1.366 docentes, sendo 387 atuando na Educação Infantil, e mais 888 professores I e 91 professores II no Ensino Fundamental.

Há informações de que a crise está fazendo com que muitos alunos de escolas particulares migrem para a rede pública, mas a Secretaria Municipal de Educação ainda não confirma esses dados. A Pasta esclarece apenas que neste período é realizada a compatibilização entre os pedidos e as vagas, cujo resultado será divulgado depois do início das aulas.

A orientação aos alunos que estão fora da escola pública e desejam ingressar na rede municipal de ensino para turmas de educação infantil em período parcial, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) é para que aguardem o início do ano letivo para fazer sua inscrição por transferência na escola mais próxima de sua residência ou de seu interesse.