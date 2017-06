Artigos

David Uip, Floriano Pesaro e Ronaldo Laranjeira

A partir da Reforma Psiquiátrica de 2000, a saúde mental sofreu mudanças que trouxeram avanços, com o fim dos manicômios, mas os doentes permaneceram sem um grande plano assistencial. Os gestores ainda buscam opções para alguns pacientes que necessitam de internação.

Distúrbios psiquiátricos são doenças crônicas que deve ser tratada de forma ambulatorial, com medicação adequada, acompanhamento multiprofissional e, fundamentalmente, com o apoio da família.

Quando um paciente crônico agudiza, ele precisa de assistência diferenciada e, em alguns casos, ser internado, até ter alta. Não pode ser diferente com as pessoas que possuem distúrbios psiquiátricos, a exemplo dos dependentes em álcool e outras drogas.

Há quatro anos, o Governo de SP decidiu encarar o desafio de oferecer assistência especializada e humanizada aos dependentes químicos e seus familiares.

Em 2011 havia tímidos 500 leitos em todo o Estado para atendimento à dependência química. Esse número hoje é de 3,3 mil vagas de internação e acolhimento social, em serviços próprios ou conveniados.

O Programa Recomeço estruturou linhas de cuidados que incluem desde ações de baixa e alta complexidade.

O Cratod (Centro de Referência em Álcool, Tabaco e outras Drogas), na capital paulista, atende um paciente a cada meia hora, encaminha um para tratamento ambulatorial em Centros de Atenção Psicossocial por hora, realiza uma internação voluntária a cada quatro horas e outra involuntária a cada 16 horas. Apenas 0,25% das internações aconteceu compulsoriamente, por meio de decisão judicial.

Na Unidade Recomeço Helvetia, situada na Cracolândia, são oferecidos os serviços de centro de convivência, enfermaria de desintoxicação e moradias para os momentos de agudização da doença. Desde 2014, já foram realizados mais de 130 mil atendimentos e acolhimentos.

As iniciativas formam uma rede de atenção com mais de 70 comunidades terapêuticas que já proporcionaram a mais de 2.500 pessoas a oportunidade de deixar a cracolândia. Dessas, quase 700 pessoas foram incluídas em cursos profissionalizantes do Centro Paula Souza.









O Recomeço se consolida com o propósito de resgate social: ajudar dependentes químicos e orientar suas famílias, se firma como instrumento de transformação positiva que é, tanto dos usuários quanto da sociedade.

David Uip e Floriano Pesaro são secretário estaduais de Saúde, Desenvolvimento Social e Ronaldo Laranjeira é psiquiatra e coordenador do Programa Recomeço