Receita Federal apreende mais de uma tonelada de cocaína no Porto de Santos

Panorama

A atuação da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos frustrou, na data desta sexta-feira (3), a tentativa de envio ao exterior de 32 bolsas contendo, aproximadamente, 1.098 kg de cocaína. Esta apreensão supera a ocorrida em 23/10, quando foram apreendidos 936 kg da droga, considerada, até então, a maior do ano no Porto de Santos.

A droga estava oculta dentro de três big bags, em um carregamento de trinta, contendo leveduras, cujo destino final seria o porto de Antuérpia, na Bélgica. Atendendo as atribuições e prerrogativas legais de cada órgão, a droga apreendida foi entregue à guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações.

Esta foi a vigésima terceira apreensão do ano, totalizando mais de dez toneladas de cocaína.