Reajuste no plano de saúde dos servidores gera críticas em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O novo contrato que será firmado entre a Samed – Serviço de Assistência Médico Hospitalar e a Prefeitura para manutenção dos planos de saúde dos funcionários municipais é criticado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Mogi das Cruzes (Sintap). Os servidores também consideram elevados os valores e reclamam do reajuste de até 100% aplicado sobre as mensalidades. A Secretaria Municipal de Gestão disse que não houve outra opção por falta de interesse de outras empresas em prestar o serviço.

O contrato que entrará em vigor na próxima semana estabelece uma mensalidade de R$ 313,00 para o plano mais simples, o standard, sendo metade do valor subsidiado pela Prefeitura, o que vai resultar em uma mensalidade de R$ 156,00 para o servidor. Até então, esse valor era de R$ 135,00, com desconto de R$ 67,50 do beneficiário. Já o plano Executivo, para que quer cobertura maior, passou de R$ 320,00 para R$ 765,00. Mas a Prefeitura também contribuirá com R$ 156,00, reduzindo a mensalidade para R$ 605,50. A adesão e escolha do plano são opcionais.

O presidente do Sindicato, Benedito Francisco, o Ferrugem, disse que busca opções junto a outras empresas de saúde privada para oferecer alternativas aos trabalhadores que queiram contratar os planos por meio da entidade.

Mas os secretários Marcos Regueiro (Gestão) e Marcello Cusatis (Saúde) alegam que não houve opção. “A Prefeitura de Mogi adotou a modalidade concorrência, seguiu os ditames para todas que tivessem interesse, mas só a Samed veio a participar”, disse Regueiro. Ele acredita que muitas empresas estão com problemas de regularidade fiscal por causa da alta carga tributária brasileira, o que inviabiliza a participação em licitações.

Apesar de entender o impacto dos valores no bolso dos servidores, Cusatis chama atenção para o fato de o plano da Samed ser familiar e incluir todos os dependentes, o que acaba sendo uma vantagem em preço se comparado às tabelas de planos de saúde de outras empresas que atuam em Mogi. “Uma família de quatro pessoas, que opta pelo plano básico de R$ 156,00 acaba pagando R$ 39,00 por pessoa, um valor bem menor do que o cobrado por outras empresas para planos individuais”, avalia Cusatis. Eles apresentaram várias cotações para comprovar a tese de que o preço da maioria é mais elevado.