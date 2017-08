Reabertura da passagem em nível anima os comerciantes

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

A reabertura da passagem em nível da Rua Dr. Deodato Wertheimer, no Centro, para carros e pedestres na manhã desta quarta-feira (9), após 10 dias de interdição, trouxe ânimo aos comerciantes daquele trecho. Na tarde desta quarta-feira, com o movimento retomado, eles contabilizavam o prejuízo acumulado no período e já trabalhavam para recuperar os valores. Apesar da liberação, foi mantida a mão única na Rua Navajas, sentido bairro, entre a Deodato e a Presidente Rodrigues Alves. Trecho que antes era de mão dupla.

Um trailer que funcionava como lanchonete na esquina da cancela, no lado Centro, fechou as portas um dia após a interdição. Com a mudança na decisão, o local voltou a funcionar logo no período da manhã, a fim de recuperar o prejuízo de mais de R$ 20 mil, fora o desligamento de uma funcionária, segundo o atendente David Dantas. “A gente espera que agora eles programem direitinho quando for para fechar em definitivo, porque isso impacta muito na nossa vida”, pontua.

Leonel Francisco tem um restaurante na Dr. Deodato, mas já na região do Mogilar. Após a medida, ele demitiu uma funcionária e vendeu R$ 4 mil a menos. “Vou esperar a Prefeitura dizer quando isso vai fechar, para eu começar a me programar. Espero que demore bastante”, pontou.

O maior prejuízo foi contabilizado pelo gerente da loja de móveis e colchões Inovar, Carlos Eduardo Gonçalves Pereira. “Foram R$ 80 mil. Eu participei da reunião e eles não divulgaram nada para a gente. Enquanto isso, vamos correr atrás de clientes para fazer o nome da marca aqui na Cidade. Caso um dia eles fechem mesmo, já seremos conhecidos”, enfatizou.

A Prefeitura de Mogi informou que o trânsito de veículos e pedestres pela passagem de nível da Rua Dr. Deodato Wertheimer foi liberado no início da manhã desta quarta-feira. “Técnicos da Secretaria Municipal de Transportes acompanham a movimentação para verificar se há a necessidade de alguma adequação. Não existe previsão de data para fechamento da passagem de nível”, trouxe o texto enviado a O Diário.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que a passagem em nível impacta na operação das composições. “O fechamento da passagem foi acertado com a Prefeitura de Mogi das Cruzes. A CPTM aguarda a Prefeitura definir uma nova data para o fechamento definitivo”, explicou a estatal por meio de nota.

Um dos motivos para a necessidade do fechamento do acesso, alegado pela Administração Municipal, é o futuro aumento de viagens do trem Expresso Leste até a Cidade. Questionada sobre o assunto, a CPTM informou que o projeto inicial é de ampliar o Expresso Leste apenas até a Estação Suzano. “O serviço será levado para Suzano após a execução das intervenções no plano de vias e das adequações necessárias para a operação, obras que serão contratadas futuramente”, pontuou.