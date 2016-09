Rapper Thaíde lança livro e faz show em Mogi

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

O rapper, apresentador de TV e ator Thaíde estará em Mogi das Cruzes neste sábado, para participar de dois eventos. Primeiro, autografa o livro “Thaíde: 30 Anos Mandando a Letra”, organizado pelo jornalista e escritor mogiano Gilberto Yoshinaga. Depois, fará um show relembrando os principais sucessos de sua carreira – que, neste ano, completa 30 anos.

Considerado um dos pioneiros e mais importantes nomes do hip-hop brasileiro, Thaíde fez história ao lado de seu antigo parceiro DJ Hum, com quem gravou seis álbuns até 2000. Em carreira solo, lançou um álbum, um EP e algumas músicas avulsas. Na TV, foi apresentador do Yo! MTV Raps (MTV) e do programa Manos&Minas (Cultura), antes de se firmar como repórter do programa A Liga (Bandeirantes), em que está há sete anos. Como ator, também já estrelou cinco filmes: ‘Antônia’ (2006/2007), ‘Caixa Dois’ (2007) e ‘Dois Coelhos’ (2012), além dos ainda inéditos ‘Soroche’ e ‘Opala Azul Negão’.





O bate-papo sobre o livro, seguido da sessão de autógrafos, terá início às 19 horas, no Complexo Bar, com entrada livre e discotecagem de DJ Kriador. Com prefácio assinado pelo músico e jornalista Chico César, “Thaíde: 30 Anos Mandando a Letra” traz 30 letras musicais, de todas as fases da carreira do rapper, devidamente comentadas e contextualizadas. A obra inclui uma letra inédita, da canção “Hip-hop puro”, que sairá em seu segundo álbum solo, previsto para ser lançado em novembro.

“Não é exagero afirmar que essas letras contam boa parte de nossa história, sobretudo sob o ponto de vista da periferia, da população pobre/oprimida e do povo afro-brasileiro”, explica Yoshinaga, que também assinará a biografia de Thaíde, a ser lançada no início de 2017. “Trata-se de leitura indispensável para conhecermos um Brasil que não é ensinado nas escolas, mostrado nos cartões-postais nem reportado nos veículos de comunicação convencionais.”

O show do rapper no Sailors Pub também tem tudo para ser especial. Há mais de 15 anos, Thaíde não se apresenta na Cidade. Ele promete montar um repertório com alguns dos principais sucessos de sua carreira, além de músicas mais recentes, lançadas em carreira solo. O ingresso custará R$ 20, com venda na portaria somente no dia do evento e lotação da casa limitada a 130 pessoas.

• Sessão de autógrafos do livro

10/9, das 19h às 21h

Complexo Bar

Rua Senador Dantas, 484 – Centro

Entrada livre

• Show com Thaíde

10/9, a partir das 22h

Sailors Pub

Rua Coronel Souza Franco, 928





R$ 20