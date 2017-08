Rapaz é suspeito de furtar documentos de amigo e efetuar compras

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

O delegado Benedito Queiroz, assistente do Distrito Central, indiciou ontem em inquérito o cabeleireiro Miguel Conceição Neto, de 28 anos, morador no Jardim Aracy, por furtar em 3 de julho os documentos, cartões bancários e R$ 36,00 do seu colega de serviço Alexandre Moreira, de 34 anos, no salão onde Miguel trabalhava, na Rua Ipiranga, no Centro.

O crime foi elucidado por Edney Barroso e Sonia Mendes. Miguel levou os policiais ao Jardim Aracy, onde havia jogado os objetos furtados no mato. A equipe descobriu ainda que ele obteve cartões em nome de Alexandre, fez compras em quatro lojas e retirou R$ 2 mil de um banco. “Gastei tudo com drogas”, confessou o acusado.