Rapaz de 18 anos morre com tiro no peito em Poá

Policia

O jovem Jefferson de Oliveira Carvalho, de 18 anos morreu depois de um assalto em Poá. De acordo com as informações do G1 de Mogi das Cruzes, o rapaz estava com dois amigos e retornavam de um barzinho, a pé, quando um carro com quatro ocupantes parou em frente deles e um dos ocupantes atirou no peito da vítima, sem dizer nada. Depois, os ladrões pegaram a carteira do rapaz e o celular, e partiram. Jefferson de Oliveira Carvalho foi socorrido, mas morreu no Hospital Guido Guida. O caso aconteceu na Rua Marques de Pombal, no Jardim Margarida, por volta das 23h50 de sexta-feira.

O latrocínio, roubo seguido de morte, foi registrado na Delegacia de Polícia de Poá e deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Mogi das Cruzes. Até ontem, não havia pistas sobre o grupo de assaltantes. No último dia 23, um outro rapaz de 20 anos foi morto em Poá durante uma tentativa de assalto no bairro Cidade Kemel.