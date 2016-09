Ranking Folha: UMC e UBC melhoram em mercado e ensino

Comentários (0) Cidades Like

ELIANE JOSÉ

Entre 2015 e 2016, a Universidade Braz Cubas (UBC) subiu uma posição no Ranking Universitário Folha (RUF), publicado domingo, pelo jornal Folha de S. Paulo. Na listagem desse ano, ela ocupa o 160º lugar. Já a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) perdeu cinco colocações. Figura no 118º lugar (veja quadro). Nos itens de composição da pesquisa, no entanto, as duas instituições registram melhora no desempenho de quesitos como mercado, ensino e internacionalização. Representantes das duas universidades questionam os critérios adotados para o cálculo das notas finais.

No ano passado, UBC e UMC estavam nas 161ª e 113ª colocações, respectivamente, da pesquisa baseada em notas dadas para Ensino, Pesquisa, Mercado de Trabalho, Inovação e Internacionalização.

Os dados estão disponíveis no site www.ruf.folha.uol.com.br.





As duas universidades falam sobre avanços de posições em áreas como ensino, pesquisa e mercado. E em notas individuais por curso, quando são levados em conta os resultados do Enad (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) do Ministério da Educação (MEC). As melhores performances são de universidades públicas.

No item ensino, a UBC subiu 48 degraus. Ocupa o 136º lugar, contra 184º registrado em 2015. A melhor colocação da instituição, que possui 7.766 estudantes, encontra-se na avaliação feita pelo mercado, 104ª posição, um destaque para o professor José Maria da Silva Júnior, diretor de Relações Institucionais.

Segundo ele, “os alunos, de modo geral, se norteiam por dois índices principais, a nota do Enad e o Guia do Estudante (feito pela Editora Abril), e agora, também pelo RUF que diferencia-se por incluir percepção do mercado sobre formados por esta ou aquela universidade. Isso mostra como as empresas estão contratando profissionais graduados, um critério que bate com o interesse do nosso aluno. Nesse quesito, somos bem avaliados”, afirma.

Silva Júnior conta que, desde 2010, a UBC cumpre um projeto educacional focado nas necessidades do aluno. “E o nosso diferencial são professores que estão no mercado de trabalho e possuidores de titulação”, diz.

O professor afirma que a instituição desenvolve ações para que o “aluno consiga aprender” o conteúdo universitário. Principalmente, em disciplinas básicas: o português e a matemática, o cálculo.

Isso busca o nivelamento dos estudantes e reduz as dificuldades de alguns estudantes. “Desde a década de 1980, nós notamos uma queda no nível de aprendizado em função da falta de investimentos na educação dos últimos anos do Ensino Fundamental e no Ensino Médio”, compartilhou.

Segundo ele, dos 300 professores da UBC, 70% possuem título de mestre ou doutor. A UBC está entre as universidades de pequeno porte, com menos de oito mil alunos em cursos presenciais – no Ensino a Distância (EAD) são cerca de 8 mil estudantes.

Na UMC, o professor Ariovaldo Folino Júnior, pró-reitor de Graduação do Campus São Paulo, disse sentir clareza nos critérios adotados para a composição do ranking universitário. “Com exceção do Enad, em outras avaliações, nós não conseguimos entender como é feita a decomposição dos pesos dados aos itens. Por exemplo, de um ano para o outro, nós tivemos nota elevada em pesquisa (17,83, em 2015; e 18,96, em 2016) e em projeção de mercado (9.82, em 2015; 10.88, em 2016). A diferença em outros elementos foi mínima e, mesmo assim, perdemos posições”, argumenta.

Ele relevou, ainda, a elevação da nota de internacionalização representada por parcerias com universidades de outros países.

Folino Júnior comentou sobre as diretrizes curriculares da UMC, integrante do grupo de instituições de grande porte, com mais de 18 mil estudantes. “O nosso aluno está em busca do conhecimento e da formação para o mercado de trabalho. Na história da universidade, no passado, ela era um centro de ciência e conhecimento. Hoje, essas missões ganharam outro pilar, o da empregabilidade. E nós estamos antenados com essa transformação. Há uma escuta da universidade sobre o que deseja o mercado para aproximar ainda mais o aluno do trabalho”, diz.

A crise econômica e a restrição de programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) reduziram a base de estudantes das Universidades Braz Cubas (UBC) e de Mogi das Cruzes (UMC). A primeira possui 7.766 alunos, a segunda 18.216, segundo o Ranking de Universidades Folha (RUF). Em 2015, o total era 14.068 e 19.125 estudantes, respectivamente.

A expectativa das instituições é de recuperar esse contingente com a melhora da economia, no próximo vestibular. Segundo Ariovaldo Folino Júnior, pró-reitor de Graduação do Campus São Paulo, a UMC sentiu um impacto menor do que o observado em outras instituições brasileiras. “A instabilidade econômica e a restrição do financiamento afugentaram o aluno, mas esperamos mudanças positivas com a definição do quadro político. Melhora a confiança, melhora o mercado como um todo”, aposta.





O mesmo observa José Maria da Silva Júnior, da UBC. Ele conta que desde 2015 “foi reduzido o total de alunos atendidos nos programas de financiamento”. E os índices de inadimplência acompanharam os tenebrosos ventos da economia.

Inaugurada em 1973, a UMC oferece 71 cursos; a UBC, fundada em 1985, mantém 40. Nos campi mogianos, a maior parte dos alunos de ambas é de Mogi e cidades da Região.