Radares no Rodoanel

Cartas

Pergunto aos nobres deputados de Mogi das Cruzes, Dr.Gondim e Marcos Damasio: sou usuário diário do Rodoanel Trecho Leste nos dois sentidos, da Ayrton Senna até Mauá e vice-versa, e um fato curioso me chama a atenção. No Km 101, mais precisamente no serviço de ajuda ao usuário, os funcionários da SPMar são quem coloca os radares nos dois sentidos da rodovia e o que é pior: escondidos, pois a meu ver, esta tarefa não é exclusiva de policiais rodoviários que têm de permanecer próximos aos mesmos. Eu e todos os usuários da Rodovia gostaríamos de uma resposta por meio deste meio de comunicação. Para saber quem delegou esta função aos funcionários da SPMar e se é correto este procedimento.

Celço Rodrigues

celcorodrigues@hotmail.com