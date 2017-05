Radar da Mogi-Salesópolis volta a ser alvo de reclamação

DESTAQUE

O motorista Rodinez Custódio Jacinto, de 32 anos, trabalha há nove com um ônibus que transporta, diariamente, funcionários de Mogi das Cruzes para a empresa Jatobá Comércio e Transporte de Madeira, localizada em Salesópolis.

Na última terça-feira, dia 16, ele conta que transitava com o coletivo numa velocidade inferior a 40 km/h, pelo trecho da Mogi-Salesópolis localizado próximo à Escola Estadual Sentaro Takaoka, no Bairro do Cocuera, num ponto marcado pela presença de obstáculos sobre a pista, justamente para impedir maior velocidade dos veículos.

Qual não foi sua surpresa ao ver que, apesar da velocidade reduzida, o radar eletrônico localizado nas proximidades registrava que o veículo transitava a 79 km/hora. Funcionários que se encontravam nos primeiros bancos do coletivo testemunharam o ocorrido. Um deles chegou a comentar: “Puxa, você quase parou o busão para passar por ali e o radar mostrou essa altíssima velocidade?”

A preocupação martelava em sua cabeça até que, ao chegar ao trabalho, viu um exemplar deste jornal, mostrando fatos semelhantes ocorridos com outros motoristas e denunciando o fato de dois radares daquela estrada estarem completamente desregulados e mostrando velocidades absurdas, mesmo que os veículos por eles passassem em baixíssima velocidade.

De posse dos registros dos tacógrafos instalados no ônibus, mostrando que em todo o percurso ele não chegou a atingir sequer 80 km/h e que no horário em que costuma passara pelos radares estava transitando na média de 32 km/h a 34 km/h, ele procurou a redação de O Diário para contar o ocorrido e demonstrar sua preocupação com possível multa em razão da desregulagem do radar. “Fiquei indignado, pois para quem é motorista e vive de salário, uma multa dessas pode triplicar de valor, sem contar os pontos na Carteira de Habilitação. Não é possível que eu seja multado por um defeito evidente nos radares da Rodovia”, disse Rodinez, que tem ainda a seu favor um testemunho importante: o encarregado da empresa que viajava com ele no ônibus naquele fatídico dia. Ele ainda não foi notificado sobre qualquer multa, mas faz questão de registrar que não cometeu nenhum abuso para que o radar registrasse velocidade tão alta.