R$ 2,5 bi no lixo

Há 20 anos introduzimos a urna eletrônica, de pioneira tecnologia brasileira! E jamais foram encontrados motivos para duvidar de sua eficiência! Porém, uma minoria faz coro de que seja também impresso o voto do eleitor! Uma bobagem! Porém, se vingar esta absurda exigência, como informa o Tribunal Superior Eleitoral, teremos uma despesa descomunal de R$ 2,5 bilhões, a ser jogado literalmente no lixo! Não porque a situação econômica é ruim e o deficit público enorme. Simplesmente porque temos muitas outras prioridades! E esta do voto impresso seria um luxo, no lixo…

Paulo Panossian

