Quito, preferência na América do Sul

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

Atribuída pelo quarto ano consecutivo como o destino turístico líder na América do Sul pelo World Travel Awards, Quito representa uma combinação única do antigo e moderno. O destino oferece aos viajantes uma joia que conta com uma cultura autêntica, rica em tradições indígenas e hispânicas, que oferece um panorama gastronômico saboroso com especialidades locais e internacionais e tem uma variedade de hotéis, teatros e museus. A capital do Equador, além da zona moderna e urbana, está rodeada de paisagens andinas e atrações naturais como o Bosque Nublado, montanhas, lagos e pântanos, com diversidade de ecossistemas localizados entre 500 e 4200 metros

Nesta semana, Quito comemora 38 anos de reconhecimento como a primeira cidade a ser declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), devido ao seu “valor universal e marcante”.

Previous

Next Praça Grande: Foto: Divulgação)

La Ronda. (Foto: Divulgação)

Igreja La Compañia. (Foto: Divulgação)

Complexo Religioso de São Francisco. (Foto: Divulgação)

Com 320 hectares, Quito tem o maior e mais bem preservado Centro Histórico da América, que consiste em 130 edifícios monumentais, 5.000 edifícios históricos, 17 praças e 53 museus, que combinam com sua oferta histórica e contemporânea.





Além disso, Quito é a cidade latino-americana que mais recursos destina para proteger o patrimônio cultural tangível e intangível da cidade. A morfologia da cidade antiga não foi alterada em mais de 481 anos. A estrutura é a mesma desde a fundação pelos espanhóis em 1534, com ruas, ladeiras intermináveis, escadas, montanhas e ravinas que se interpõem ao caminho humano. “As ações do homem e da natureza se juntaram para criar uma obra única e transcendental”, conforme observação da Unesco.

Isso é palpável em cada esquina do Centro Histórico: pedras de antigas construções pré-hispânicas na base do Palácio do Governo em função da herança indígena; a arte colonial que se manifesta na Catedral Metropolitana, um dos primeiros templos levantados em Quito; e o Centro Cultural Metropolitano que, durante os séculos XVII e XVIII, funcionou como uma universidade e onde se observa o legado jesuíta. Outros locais imperdíveis no tour pela história deste Primeiro Patrimônio Cultural da Humanidade são: a igreja La Compañía, obra-prima do barroco na América; a Praça Grande, núcleo de grandes feitos históricos locais e do país; e o complexo religioso de São Francisco.

A área patrimonial é urbana, onde ocorreu o nascimento da cidade, de onde se origina e, dali, a cidade cresce para o Sul e para o Norte, em direção ao Ocidente e ao Oriente. O centro é um dos principais eixos em torno dos quais emerge a “nova” cidade. Além disso, o Centro Histórico está longe de ser um museu. É um lugar residencial, comercial e patrimonial, onde vivem e trabalham habitantes de origens e histórias diversas. Os quitenhos se encontram nos espaços públicos e nos mercados populares do Centro Histórico. Por isso, ali está a essência da cidade.

Em Quito também vive o patrimônio imaterial, na tradição das famílias dos artesãos que guardam os saberes de ofícios centenários. Lugares como La Ronda reúnem a habilidade e a criatividade dos artesãos que, com as mãos, fabricam foguetes, chapéus, doces, peças entalhadas e muito mais.

A gastronomia é parte fundamental do patrimônio da cidade. A cozinha quitenha conta com uma amálgama de sabores, aromas e cores saborosas, originárias de épocas pré-hispânicas que se fundem com o período colonial, amadurecem na etapa republicana e incorporam técnicas culinárias contemporâneas.

Em Quito nasce também o trem patrimonial, inaugurado em 1908 e considerado um dos mais importantes da América Latina por seu valor histórico, que une a serra com a costa, atravessando 700 quilômetros de paisagens deslumbrantes.

As atrações de Quito e os esforços para promover um turismo de bem-estar e cultural em equilíbrio com a natureza têm sido reconhecidos. Quito foi incluída entre os “1.000 lugares para ver antes de morrer” pelo jornal New York Times, e destacada como um dos “10 destinos para descobrir”, segundo Lonely Planet. Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, a cidade tem sido eleita “o principal destino turístico da América Latina” pelo World Travel Awards, conhecido como o “Oscar do Turismo”. Estes reconhecimentos consolidam Quito como um destino imprescindível, que conjuga história e modernidade e convida turistas de todo o mundo a viver esse Patrimônio Cultural que pertence a toda Humanidade.

Para mais informações sobre o destino, visite www.descubraquito.com.br