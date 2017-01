Quinze pessoas devem ser contratadas para reforma do Casarão do Carmo

Cidades, QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

De dez a 15 profissionais poderão ser contratados para as obras de conservação e reforma do Casarão do Carmo, um registro histórico de 150 anos que vinha recebendo serviços pontuais de manutenção desde 1985, quando passou a integrar o patrimônio público. Um contrato de R$ 115.703,80 assinado entre a Prefeitura e a Topus Terra, mesma construtora responsável pelo restauro e recuperação do Casarão da Coronel, tratará de cuidar de uma peça arquitetônica singular: é um dos maiores e mais belos casarios antigos preservados e ocupados entre os centenas que se perderam no século passado com as mudanças e os novos usos dados pelos moradores e proprietários de imóveis do Centro da Cidade.

Os reparos no telhado, do piso, portas e janelões de madeira e das paredes de taipa e na recomposição de estruturas como os forros e instalações elétricas e hidráulicas começam na segunda-feira.









A ordem de serviço foi assinada ontem pelo prefeito Marcus Melo (PSDB), 44 anos, e o proprietário da construtora, Antonio Cláudio Chamorro, 61 anos.

Durante as intervenções, com prazo de término de cinco meses, o Museu Visconde de Mauá permanecerá fechado, e os funcionários do espaço atuarão em outros postos da Secretaria Municipal de Cultura. As atividades culturais, como o Entremeio Literário e a Roda de Choro do Seu Julinho, deverão ser remanejadas para a sede da Corporação Musical Santa Cecília, vizinho do Casarão.

As paredes descascadas e as infiltrações no interior e exterior do casario construído pela família Bourroul, no século XIX, e conhecida por serventias, como funerária e churrascaria, reclamavam atenção há tempos.

A licitação pública finalizou em dezembro. Para corrigir danos como o esfarelamento das paredes, a camada de tinta látex branca será substituída pela cal. “Com isso, a taipa terá um ‘respiro’ e esse problema será contido. O barro da taipa umedece e a tinta látex impedia a refrigeração. Com a cal, isso não deverá acontecer”, espera o arquiteto, músico e secretário de Cultura, Mateus Sartori, mantido no cargo da gestão passada para a atual.

Outra mudança adotada para favorecer a conservação do prédio, será a retirada da camada de cera sintética passada no brilhante piso, formado por tábuas inteiriças. O revestimento será retirado para que o material passe a receber a cera de carnaúba, a exemplo do que ocorre com o pavimento do prédio da Pinacoteca.

Marcus Melo falou sobre o compromisso de preservar pontos que recontam a história da Cidade às novas gerações. “Nós temos de resgatar e manter a história da nossa Cidade”. Ele lembrou a passagem de dom Pedro por Mogi das Cruzes e se mostrou disposto, na medida das possibilidades financeiras da Prefeitura, a recuperar símbolos que registram essa história.









Após a primeira semana útil no cargo de prefeito, ele mantém o tom de cautela, repete os pedidos de apoio à Câmara, ao cidadão e à imprensa, quando indagado sobre obras, investimentos e ações futuras. “O nosso desejo é de manter as obras públicas, mas vivemos um momento econômico difícil e imprevisível”.

Dentro de duas semanas, ele deverá receber os secretários um levantamento que poderá nortear ações como a revisão e redução de contratos municipais (veja matéria nesta página).

Sobre o patrimônio histórico, o prefeito se mostrou propenso a fazer valer as medidas já existentes, como os benefícios da Lei de Incentivo à Cultura, para incentivar proprietários de casarios antigos a também preservarem esses bens históricos. “Nós já temos esses mecanismos, que devem ser colocados em prática. O proprietário precisa receber um incentivo”.

A obra

Pai e filha, Antonio Claudio e Claudia Chamorro, da Topus Terra, contaram que os serviços no interior e no exterior do Casarão do Carmo já começaram com a prospecção sobre o que será feito. Eles vão contratar um enxuto grupo de trabalhadores. “Uma obra num prédio antigo exige um profissional diferenciado e as equipes são menores”, disse ela. O especialista em restauração Julio Moraes, que atua no Casarão da Coronel e também nas obras da Capela de São Sebastião, de Taiaçupeba, acompanhará esse projeto.

Não serão instalados tapumes por causa das características do prédio, mas a segurança de pedestres será preservada.

Mudança

Há um estudo para uma mudança na denominação do Museu Visconde de Mauá para Museu Mogiano, como era originalmente. Com um acervo de peças, como a bandeira usada por dom Pedro I durante a passagem pela Cidade, o equipamento recebe de 150 a 350 visitantes por mês, a maioria estudantes.

Não há planos e recursos para intervenções no acervo, como a reivindicada restauração dessa bandeira. “Não temos condições de fazer. Esse tipo de trabalho é caríssimo, e fizemos uma cotação para essa peça: R$ 640 mil”, disse Mateus Sartori.

Após a entrega das melhorias que visam corrigir problemas como infiltrações e deficiências no piso, o Casarão do Carmo deverá manter com a vocação atual. É endereço do Museu que recebe o maior número de visitantes e de encontros de artistas, escritores e coletivos culturais, que solicitam o espaço para a promoção de encontros e fóruns.

O casario possui grandes salas ventiladas pelos antigos janelões, um jardim interno que, ontem, estava bem cuidado. As peças do Museu estão agora nas salas destinadas à reserva técnica.





Durante a assinatura da ordem de serviço, vereadores, secretários e o vice-prefeito, Juliano Abe, visitaram o espaço. Uma foto com os presentes foi sugerida pelo prefeito Marcus Melo. “Daqui a 100 anos, esse momento será história”.

O pastor Carlos Evaristo (PSD), no primeiro discurso na condição de presidente da Câmara Municipal, falou sobre a preservação dos bens da Cidade que possuem importância. E adaptou uma frase de Charles Chaplin: “O homem não morre quando deixa de viver, mas quando deixa de fazer história”. O dizer original do gênio do cinema assim termina: “quando deixa de amar”. O contexto permitiu a adaptação.