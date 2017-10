Quinteto de Metais da OSP estreia em Mogi

Caderno A, Caderno A - Capa

Com entrada gratuita, o Quinteto de Metais da Orquestra de Sopros Paulista (OSP) apresenta, no próximo sábado, dia 4 de novembro, às 20 horas, o “Concerto de Estreia”, no Centro Cultural. Será a primeira apresentação do grupo, formado com apoio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Mogi das Cruzes. Outros quatro espetáculos serão realizados até o final do ano, sendo dois abertos ao público e dois didáticos, em escolas da Cidade.

O ‘Concerto de Estreia’ será dividido em duas partes, uma erudita e outra com músicas populares. Os arranjos foram todos criados especificamente para quintetos de metais, um tipo de grupo tradicional oriundo das formações de câmara de uma orquestra sinfônica.

O grupo é comandado pelo maestro mogiano Allan Caetano de Paula e formado pelos músicos Pedro Laurentino (tuba), Odilon Bueno (trompa), Anderson Rodrigues (trombone), Kleber Uliani e Yuri Grohmann (trompetes), todos com experiência em grandes grupos de concerto do Estado de São Paulo.

Allan Caetano, que atua há mais de 10 anos como músico profissional, trompetista e maestro, destaca que “Mogi das Cruzes está se consolidando como uma cidade que incentiva a música em todas as suas vertentes, e a OSP vem para complementar esse cenário”. Segundo ele, o projeto tem como objetivo difundir a música instrumental por meio de concertos gratuitos e promover a formação de público para a música erudita.

O maestro conta que a Orquestra de Sopros Paulista surgiu do desejo de levar a música instrumental pelo interior do Estado de São Paulo. “Nossa formação é muito moderna e flexível. Podemos tocar repertórios de uma orquestra de sopros, de uma banda sinfônica, ou de grupos menores, de câmara, como o quinteto de metais, um quinteto de sopros ou um grupo de percussão”, ressalta.

Conforme explica Allan, o quinteto de metais é uma representação da Orquestra de Sopros. Por ser formado por apenas cinco músicos, o grupo pode se apresentar em espaços pequenos. “No Centro Cultural, o público terá a oportunidade de escutar um repertório de alto nível e bastante diverso. A ideia é mostrar a transição entre a música erudita e a popular”, completa.

A ideia é fazer com que o Quinteto de Metais apresente a Orquestra de Sopros Paulista na Cidade. “Estamos em busca de mais recursos para formarmos um grupo estável para temporadas maiores nos próximos anos. O aporte à cultura não é algo fácil de se conseguir, mas com bastante trabalho e apresentações de alto nível, acreditamos que podemos levar a música instrumental a uma quantidade cada vez maior de pessoas”, finaliza.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro, e o telefone para outras informações e o 4798-6988.