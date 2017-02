Questão de fé

Editorial

Não tivesse sido dada a público há 35anos, como parte do projeto Banda Um de Gilberto Gil e se poderia dizer que a música Andar com Fé foi inspirada na história de Qades Kahede Abu Taha e sua esposa Rosane Leão da Costa, publicada domingo por este jornal.

Kalled – como Qades passou a ser chamado por aqui – é um dos 108 imigrantes palestinos que aportaram em Mogi há 10 anos. Chegou com a família sunita depois de passar por um campo de refugiados, quando os xiitas assumiram o Iraque. De todos, apenas ele e os pais permaneceram em Mogi. Os irmãos Ari e Omar estão hoje, respectivamente, em Rondônia e Paraná.

Por aqui, Kalled fez de tudo: deu plantão nos trens de subúrbio vendendo o que lhe vinha à mão. Até que conheceu Rosane, então funcionária da Câmara Municipal e surgiu a ideia de ocuparem um espaço na feira noturna das quintas-feiras. Foram e ficaram enquanto deu e o movimento não caía.

Mas caiu com a abertura da segunda feira noturna, no Mogilar, e eles passaram a oferecer pratos árabes para os amigos, ao mesmo tempo em que buscavam um ponto em Mogi para instalar seu restaurante. Impossível: não encontraram nada abaixo de R$ 5 mil mensais.

Epa! E Luiz Carlos, o vilarejo ferroviário que a Prefeitura de Guararema restaurou e transformou num ponto turístico? Foram para lá, olharam, olharam, perguntaram, ouviram e… bingo! Os proprietários de uma pequena casa colonial os receberam bem, adaptaram o ponto e, além do aluguel, recebem hoje a gratidão permanente da família: “Eles reformaram o lugar, nos ajudaram muito” repete Kalled com seu português arrastado.

O que era um sonho transformou-se, no ano passado, no Al Mahata (A Estação), restaurante árabe que abre de quarta a domingo e onde Kalled, sua esposa Rosane e a mãe Donya (o pai faleceu em 2010) fazem de tudo. Das compras, à cozinha e limpeza; nos fins de semana já contratam colaboradores entre os que moram perto.

“Andar com fé eu vou, / que a fé não costuma faiá” escreveu Gilberto Gil em 1982 no Brasil, poucos meses depois de Kalled nascer em Bagdá, a encantadora cidade transformada, a partir do final do século passado, em palco de guerras do Golfo.

O jovem refugiado tinha 26 anos quando chegou a Mogi (2007) para nascer de novo, em um país que desconhecia, com um idioma que ignorava. A fé o impediu de desistir.