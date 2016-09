Questão de civilidade

Comentários (0) Editorial, Opiniao Like

A dois domingos das eleições de 2 de outubro que elegerão prefeito, vice e vereadores da Cidade, somos testemunhas, em plena metade da campanha eleitoral, do processo mais civilizado desde a retomada democrática com as eleições diretas de 1989. Não há sujeira nas ruas, desapareceram os odiosos cavaletes, que nos transformavam em uma babel. Não há faixas, os cartazes são discretos, os postes estão limpos. E os candidatos demonstram um comportamento com tal nível de cavalheirismo, que as lembranças do passado nos parecem de outra dimensão.

Isto resulta, em grande parte, das mudanças da legislação eleitoral. Muitas das quais decorrentes de fanfarronice posta a nu pelo processo conhecido como ‘Mensalão’. E que a Operação Lava Jato escancarou de vez: a relação conspícua de empresas fornecedoras do poder público, vetando o financiamento eleitoral às pessoas jurídicas.

Não sejamos ingênuos a ponto de imaginar que a atual campanha política, em alguns lugares deste País, não receba recursos de empresas, pelo decantado sistema do caixa 2. Mas, impedí-las de colocar a cara fora da cumbuca já nos é algo animador.

Da mesma forma, a redução do tempo formal de campanha política, se de um lado privilegia os candidatos à reeleição ou aqueles por estes apoiados, de outra parte impõe aos entes politicos a necessidade de atuação permanente. E não apenas da atividade em períodos eleitorais.

É claro, admitamos, que esta nova realidade, por recente que é, exige um período de conhecimento, aprendizado e adaptação. Por enquanto, parece evidente que muitos dos partidos políticos com atuação por aqui foram pegos de surpresa e, incapazes de discernir pelo melhor caminho, optaram pelo único que lhes foi apresentado.

De tal forma a atual campanha política caminha em linha paralela aos preceitos da convivência pacífica, que apenas alguns poucos detalhes das estratégias utilizadas são alvo de observações. Esta semana, sem dúvida, a novidade ficou por conta da participação do bispo dom Pedro Luiz Stringhini no horário de TV do candidato Gondim. E, nas rodas locais, uma pergunta é constante: quando Junji Abe vai aparecer no horário de TV do candidato Marcus Melo.