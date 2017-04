Questão de cidadania

Editorial

Apropriada a observação feita pelo leitor Joel Avelino Ribeiro sobre um desrespeito corriqueiro na rotina da Cidade e seus moradores, e publicada na nossa seção de Cartas. O nosso leitor viu um homem de uns 35 anos estacionar o carro numa vaga destinada a idosos num conhecido supermercado, onde o mesmo infrator iria, alguns minutos depois, comprar o bacalhau, um dos símbolos da festa católica que celebra a biografia de quem, como poucos na civilização humana, foi até as últimas circunstância, a morte, para defender o respeito e o amor ao próximo como filosofia de vida.

Avelino anota a distância entre o ensino católico e a cidadania, o conjunto de direitos e deveres de um indivíduo numa determinada sociedade.

Os desrespeitos às legislações de trânsito são muito comuns, e prejudiciais para o ordenamento da convivência na Cidade. O problema: sobram infrações cometidas por todos, o motorista e o pedestre, o ciclista, o motociclista. E o mais conflitante do trânsito: esses atores invertem de papel: ora são motoristas, ora são pedestres.

Nos estacionamentos públicos e privados, regulados por legislação que determina a manutenção de vagas exclusivas para idosos e pessoas deficientes, a infração é flagrada com tranquilidade. Pode estacionar nessas vagas, quem sinaliza com o documento expedido pela Secretaria Municipal de Transportes. Mesmo os idosos, sem a autorização oficial, deixam o carro nesses locais.

Muitas dessas infrações começam provocando pequenos conflitos, mas podem evoluir para o acidente grave, o fim de uma vida, uma sequela gravíssima.

São as pequenas infrações que minam a boa convivência nas comunidades e cidades, e evoluem para esse quadro de despudor, que nem vamos tratar aqui.

No trânsito, outra irregularidade comum é vista nas faixas de pedestre. Boa parte delas é sistematicamente desconsiderada pelo motorista, inclusive as pintadas em frente de órgãos fiscalizadores.

E há as que intrigam justamente por inverterem a normalidade e se tornarem exceção, ou seja, são respeitadas. Caso da sinalização para a passagem dos pedestres em frente ao Mogi Shopping, que costuma ser muito mais respeitada do que as demais, existentes a poucos metros dela. Por que ali, o condutor tende a respeitar mais?

Neste mês, a campanha Mogi pela Vida, busca a pacificação do trânsito. Vale, porque coloca o assunto em evidência. Mas, não existe milagre.









Por que o cidadão para o carro no lugar indevido? Porque ele não tem educação, nem o espírito de crítica e outros valores que explicam o empobrecimento da vida pessoal e social.