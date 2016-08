Comentários (0) Artigos Like

Meu amigo Zé Vitor, hoje a nossa sempre querida Mogi das Cruzes está jubilosa e regozijante, sabe por quê.

- Ora, como não haveria de saber? A Gigante do Alto Tietê está comemorando mais um aniversário dos seus mais de 450 anos de existência.

- É verdade. Daquele longínquo 1º de setembro de 1611 até hoje, o mundo girou, a bola rolou e as mudanças foram acontecendo em ritmo de aventura, cada uma mais fascinante que a outra, e a cidade foi adquirindo desejos e tomando gosto dos prazeres e recursos que só o crescimento oferece. E como dizem que o tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo. E como ainda que saudosista não seja – ou será que sou? – às vezes me bate uma profunda vontade de voltar no tempo, sabe para quê? Para viver aqu ela vida calma, serena e tranquila dos idos de antigamente.





- Se é assim, caro Gê, convido você para encetarmos uma viagem de regresso à década de 50, os chamados Anos Dourados, para gastarmos um pouco do nosso rico dinheirinho no comércio daqueles tempos. Vamos nessa?

- Com muito gosto! Vamos lá e façamos uma parada na Praça Firmina Santana e visitemos A Triunfante, do Antônio da Fonseca, pois ando que não caibo em mim de tanta vontade de ter um daqueles aparelhos que transmitem imagens que, segundo fui informado, lá na loja do Antônio já está à disposição de quem quiser comprar.

- Correto! Enquanto você efetua a compra, vou dar uma corridinha ao consultório dentário do Dr. Luiz Antônio Mori, que fica bem ali, para que ele veja se os meus dentes precisam de alguma recauchutagem. Até já.

- Já comprei a minha televisão e logo estarei desfrutando das coisas lindas que ela oferece. E o que o doutor falou a respeito da sua dentição? Está boa ou reclama uma urgente reforma?

- Ele falou que os meus dentes estão excelentes. Parabéns pela TV e me aguarde, pois também quero ver as coisas lindas com você. E como gosto de escrever, vamos ao Urupema, bazar do Orosco, onde pretendo comprar duas canetas da hora: uma Parker e outra Sheaffer. Uma para mim, outra para você.

- Muito obrigado pela consideração e como penhor da minha gratidão, vamos ao 224 da Deodato, onde vou lhe oferecer um lauto lanche preparado com o mais alto capricho pelo pessoal da Leiteria Glória. E como lembrança da nossa passagem por aqui, vamos ao 43 da Paulo Frontin para que o J. B. Fittipaldi tire o nosso retrato. E voltemos ao presente novamente e saudemos com todas as letras bem maiúsculas: Parabéns Mogi das Cruzes, Terra da Gente!

Gê Moraes é cronista