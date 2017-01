Editorial

São vários os trechos que tornaram célebre o emocionado discurso da atriz americana Meryl Streep na cerimônia de entrega do prêmio do cinema, o Globo de Ouro, no domingo. Mas, um, em particular, replicamos num comentário sobre o que Mogi das Cruzes tem vivido desde o final do ano passado, diante do pedido de ajuda feito por duas famílias que mobilizaram as redes sociais e a imprensa regional pela vida e a saúde das crianças Isabela Ponte Ramos Diringer e de Francisco Marzola Benitez.

Meryl Streep disse “Quem somos nós? O que é Hollywood, afinal de contas? É um monte de gente de lugares diferentes”, no início de uma fala que critica o que tem falado e incitado o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a situação dos imigrantes naquele país.

Por aqui, desde o final do ano passado, milhares de pessoas despertaram um sentimento de solidariedade ao participarem das campanhas que estão arrecadando recursos financeiros para que Isabela e Chico consigam ser submetidos a procedimentos cirúrgicos fora do País.









A família de Isabela já conseguiu os R$ 500 mil para a operação que será realizada na Inglaterra. Os R$ 40 mil finais para se chegar a essa quantia foram doados pela família do Chico, que prossegue em busca dos recursos necessários para, também ele, ser operado.

À pergunta quem somos nós?, Mogi pode dizer que é solidária e possui moradores focados na construção do bem comum.

O “Vai Chico” e o “Vai Isabela” guardam em si muito sobre o que a Cidade (e os seus moradores) consegue fazer quando se vê diante de um grande desafio. O que estamos vivemos demonstra ainda que as redes sociais físicas e virtuais têm um poder incrível para promover o bem, atingir um objetivo. O inverso também é real. E também sobre essa questão, Meryl Streep aponta respostas. Ela clama pela consciência do poderio das autoridades, da imprensa, da sociedade, no combate do que faz mal, do que é injustiça: “Desrespeito atrai desrespeito. A violência incita ainda mais a violência”.

Chico e Isabela são crianças cercadas por interlocutores com conhecimento e poder de articulação para livrá-las de uma espera que poderia lhes custar a vida. Esse é um contraponto que as essas duas campanhas nos forçam a pensar. Como a Mogi solidária criada pontualmente por essas duas iniciativas pode se articular e também socorrer outros mogianos que esperam por tratamentos semelhantes e não têm voz para pedir ajuda?