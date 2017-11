Quem se salvará?

Opiniao

Não é cedo para se pensar na eleição presidencial de 2018, principalmente porque já estão em campanha, ainda que de modo disfarçado, Lula, Bolsonaro, Luciano Huck, João Doria, Ciro Gomes, Manuela D’Ávila e Geraldo Alckmin. É apenas um balaio grande de personalidades já conhecidas do brasileiro, extraindo daí as novidades do apresentador de televisão e a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul. Logo aparecerão outros pré-candidatos, outras figurinhas carimbadas.

Ocorre que essa corrida eleitoral fora de época é feita com a benção do Tribunal Superior Eleitoral, embora particularmente não veja problemas no anúncio. Ao contrário, é bom para que a população possa bem analisar o perfil dos presidenciáveis. Mas no meio da antecipada disputa surgem três partidos definitivamente marcados negativamente, seja pelo rol de denúncias que envolvem suas estrelas, seja pela disputa interna, que destrói sua marca.

O PMDB do presidente Michel Temer, além dele próprio enroscado em denúncias, assim como alguns ministros seus, terá o desafio de superar a tempestade econômica e a reforma previdenciária que lançou, evidentemente, sem esquecer o embaraço ético e moral de seus súditos enrolados, como Geddel Vieira Lima e o deputado Rocha Loures.

O PT, por sua vez, segue na sombra do eleito mais honesto do planeta, que mesmo tendo fortuna, não é dono de nada. Do ex-presidente Lula a seus tesoureiros, lamentavelmente a estrela da esperança se esvaiu num cipoal de denúncias, que não é possível dar-lhe crédito algum.

O PSDB, por sua vez, é o mais cômico de todos, principalmente depois desta semana, quando o senador Aécio Neves, enrolado até o pescoço com Joesley Batista, delator preso, destituiu seu par e senador Tasso Jereissati da presidência interina do partido. A luta fratricida expõe as vísceras de um partido que começa a derreter, não se sabe se chegará em 2018 com algum nome de peso para a disputa que ocorrerá, já deixando rastro de pneu queimado com a queda de braço de João Doria, prefeito de São Paulo e seu criador, o governador Geraldo Alckmin.

Mais impressionante nesse cenário é a desfaçatez com que denunciados e condenados continuam na maior cara de pau na televisão pretendendo passar a mensagem de salvadores da pátria. Nesse quesito, Lula é o mais sem noção de todos. É curioso; para os brasileiros comuns está muito claro, mas será que esses políticos não se envergonham de aparecer como heróis, tendo destruído o ambiente político ético ? Quem se salvará ?

Laerte Silva é advogado