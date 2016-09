Quem sabe?

Comentários (0) Artigos Like

Diego Cápua

Que chato, esse feriado caiu em uma quarta, não dá nem para viajar! Quem não ouviu isso de alguém, se é que não falou? Ontem tivemos uma data de suma importância para a pátria, comemoramos a nossa independência, o marco inicial da nossa história como nação, porém quem falou sobre isso, quem festejou?

Li uma postagem de um amigo no Facebook externando seu pesar pela dificuldade em conseguir ver a transmissão dos desfiles, e, com isso, acabei por ficar pensativo em tudo que está ocorrendo nos dias atuais. Tivemos grandes lampejos de patriotismo, com manifestações buscando o mostrar aos políticos quem é o verdadeiro dono do poder, porém, no dia da pátria, não tivemos nas ruas manifestações festejando o País.





Tivemos fracos desfiles, socialistas de iPhone, trabalhadores que não trabalham pleiteando mudanças na presidência de forma inconstitucional. O povo mesmo deixou a pátria de lado. Claro que a culpa também recai aos governantes, os quais não incentivam o espírito patriótico nos cidadãos.

Por que, em invés de olhar apenas sobre os aspectos econômicos dos países desenvolvidos, não buscamos ver outros pontos que podem justificar a sua evolução? Estados Unidos e França, por exemplo, como são os dias comemorativos da pátria deles? Em ambos há uma mobilização das pessoas em lembrar o País, com um deles hasteando bandeiras, fazendo queima de fogos, em outro, grandes desfiles, grande mobilização popular a fim de lembrar o evento que marca sua pátria.

Ora! Não tivemos guerra para a nossa liberdade de Portugal, mas muitos tiveram que dar a vida, e outros usaram da inteligência para levar o nosso Brasil a ser uma nação, apostando tudo o que tinham, e em respeito a eles, em respeito a nós, teríamos que ter ido às ruas festejar o 7 de setembro. Hoje temos muita ideologia, porém, elas só baterão unidade quando o povo tiver ciência, que antes de tudo, ela tem que ter uma noção de pátria.