Anderson Caldeira

Entro em contato para externar algumas impressões do artigo de Milton Moraes, abrigado no “Diário de Mogi”, na edição de sábado.

Elaboro as ideias abaixo por amor ao debate e para a defesa da honra de pais, mães e filhos que, fardados com o uniforme cinza bandeirante da Polícia Militar Paulista, saem às ruas para defender a sociedade mogiana.

O título do artigo “Xilindros lotados – as causas” é chamativo e pertinente na atualidade, haja vista o calor dos debates em tema tão importante.

Porém, na leitura do artigo respeitável de Milton Moraes, perceptível a conotação de ofensa à classe policial militar.

A análise literal do texto nos remete à galhofa e aviltamento à figura do Policial Militar que policia a cidade, desenhado e tido no artigo em questão como um profissional de “mecânico ato de abusar de poder” às custas de pessoas marginais à lei e à sociedade. A profissão policial militar merece ser respeitada!

Galhofa e ironia clara voltada a uma classe que se esforça para manter-se num mínimo de motivação para fazer frente à escalada criminosa que só avança na cidade dia após dia.

Quem precisou e foi atendido pela PM a respeita.

Quem presta atenção em seus milhares de atendimentos diários também: só respeita quem conhece!

Quem não conhece, desdenha!









Os Policiais Militares poderiam abandonar a guerra. Poderiam “culpar” a falta de efetivo e estrutura para justificar uma falta de seriedade no trato da coisa pública! Poderiam se desviar dos caminhos da ética e espírito de luta na cidade, enveredando pela corrupção, mas estão sol a sol a patrulhar e defender o cidadão em Mogi.

Eles têm muita paciência em ficar horas a fio “à disposição” da polícia cartorária para elaboração dos registros de prisões. A população pobre e sem voz fica muito mais tempo, isso quando não é “bicada” da delegacia com esculachos…vítima duas vezes e na segunda vez, vítima de maus funcionários do Estado!

Ganhando muito mal frente à responsabilidades e perigos que enfrentam diariamente, foram alçados pelo respeitado jornalista à condição de “culpados” pela lotação carcerária.

Pura nesciência do artigo albergado num veículo de comunicação do porte de O Diário.

A tese de Milton não é verdadeira, nem de longe, mesmo porque o Militar de Polícia é somente o primeiro a analisar os casos criminais com os quais se depara.

Onde está a coragem do articulista a analisar e galhofar com ironia sobre falhas de outras autoridades possuidoras de mais recursos legais? Por que acusar o “guarda da esquina” pelas supostas falhas de engravatadas autoridades?

Há receio de processo e pressões, na certa. Preferível “bater no mais fraco”! Covardia e desonestidade intelectual, se houve, foram indignas para o articulista!

A sociedade brasileira vem percebendo que os verdadeiros culpados por nossas desgraças estão exatamente no “andar de cima” na pirâmide social; os responsáveis pelo atraso de nossa sociedade usam bons carros, tomam excelentes e caros vinhos, usam caros perfumes e frequentam bons restaurantes.

Milton Moraes, em que pese ser pessoa instruída, desconhece (ou não quer enxergar) essa realidade atualíssima, lavrando texto que remete à “senzala” a culpa dos donos do poder, a culpa dos frequentadores da “Casa Gande”!





Não culpemos os “bagrinhos”! O Brasil não é mais assim, ao tecer e acusar culpa das mazelas sociais exclusivamente aos “pobres e rotos”.

O artigo merece resposta pelo suor, sangue e lágrimas derramados pelos policiais militares.

A Polícia Militar não para de trabalhar em Mogi; só não vê quem não quer ver!

Isso não é justo nem digno aos bravos policiais militares, pois conhecemos em patrulhamento diário uma “Mogi das Cruzes” bem diferente daquela do badalado circuito de “páginas sociais”, (talvez a realidade do jornalista Milton Moraes).

Sentimos na crueza da periferia de Mogi das Cruzes, o ódio dos pobres contra a sociedade engravatada e hipócrita!

Mas mesmo assim defenderemos todos, (até os que pensam que nunca precisarão de um policial militar), dia após dia!

Anderson Caldeira é major e atua Policia Militar de Mogi das Cruzes