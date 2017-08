Quem defenderá a Fatec?

Editorial

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Mogi das Cruzes é mais uma vítima de conhecido desvio de comportamento do gestor que luta para conseguir determinado bem público e social, como uma escola de ensino superior pública e de qualidade, e depois o relega à própria sorte.

Exemplos? Muitos. E eles repetem a sina da Fatec, que poderia estar bem instalada para ampliar a grade de cursos gratuitos e, tão bom quanto isso, se fazer notar como uma excelente oportunidade para os candidatos a um vestibular público e aos pais e professores, responsáveis por ajudar a traçar o futuro de quem está deixando o Ensino Médio. Ao invés disso, acanhadíssimo na Rua Carlos Baratino, no Nova Mogilar, o edifício da faculdade segue despercebido por quem passa por ali.

O problema é só com a Fatec? Não mesmo. Foi assim com a Casa da Agricultura, conquistada no passado para dar maior suporte e visibilidade a esse setor econômico e se transformou em um simples escritório técnico, sem força o bastante. O mesmo se deu com a Delegacia de Ensino, que chegou à Diretoria Regional de Ensino, com o prédio da Farmácia de Alto Custo, que funcionou durante anos num local desconfortável no Mogilar.

Há outros casos, como o prédio da ETEC Presidente Vargas, conquistada num dos governos do prefeito Waldemar Costa Filho, onde, muito provavelmente, depois de ter sido aberta, nenhuma [ou poucas visitas] recebeu de prefeito, vereador e deputado, que pudessem ouvir a comunidade escolar para atender às necessidades dela.

Foi também por esse mesmo mal que Mogi das Cruzes perdeu para Guarulhos a base da Polícia Rodoviária que funcionava em Jundiapeba, e foi fechada sem que os políticos se articulassem a tempo de impedir mais esse desmonte.

Outro exemplo? Em frente ao Casarão da Coronel, a placa da obra informa que os serviços deveriam ser concluídos até setembro deste ano. Após a conquista do recurso público, esse projeto de reforma do patrimônio histórico municipal está sendo tocado, visivelmente, a passos lentos e ninguém pergunta por quê. Ninguém acompanha, procura saber o que está acontecendo ali dentro.

Assim como na Fatec, onde a direção sonha e tem falado, não é de hoje, em implantar novos cursos para potencializar a formação de ensino superior na Cidade e não encontra quem a ampare nesse pleito no diálogo com o próprio Governo do Estado, na busca de um melhor endereço – quem sabe os prédios de escolas subutilizados?

E nossos políticos estão como? Alheios aos recursos que têm à mão para reduzir o desemprego, qualificar as futuras gerações, melhorar a qualidade e até cobrar resultados dos serviços públicos que dispõe, e etc.

Político gosta é de aparecer em foto de inauguração.