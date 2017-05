Artigos, Opiniao

É lugar comum nas redes sociais a manifestação sobre os assuntos políticos do País, a economia, Operação Lava Jato e o cipoal de corrupção envolvendo políticos prostituídos pelo dinheiro. Os petistas não são únicos no lamaçal de desvio de dinheiro público. Tucanos, isto é, o partido de Aécio Neves e o PMDB do presidente Michel Temer também figuram na malandragem, antes pela delação da Odebrecht e agora também da empresa JBS, igualmente citando os ex-presidentes Lula e Dilma. Na base da presunção de inocência, todos são santos. E no capítulo dessa semana, o Palácio do Planalto foi sacudido com menção do nome de Temer, o afastamento de Aécio Neves do seu mandato e a prisão de um Procurador da República. Protestos vieram e amizades de internet ficaram comprometidas na defesa de bandeiras diferentes.

A podridão no meio político nas narrativas a cada semana parece um seriado de sindicato de ladrões, gente metendo a mão no dinheiro público através de empréstimos fraudulentos via BNDES, superfaturamento de obras e depósitos milionários em contas no exterior. Aécio, o Senador mineiro, ainda mostrou sua face mais repugnante tal a quantidade de palavrões na conversa em que foi flagrado. Caiu a máscara. Diante do nefasto mundo político, as controvérsias aparecem, é natural, mas ninguém é culpado de uma opção de voto, pois não se busca eleger um malvado favorito. Cada um enxerga o que quer. Cada um acredita no que quer.

O mote da semana é a fogueira de Temer, na novela bizarra um zumbi na política diante da fragmentação de sua corroída base aliada, que tal qual ratos pulando do navio que começa a afundar, perde apoio, fica fraco e isolado e não percebe a realidade do fim de sua gestão. O empresário da carne levou o presidente para o braseiro, com suas chamas queimou o churrasco presidencial. Não se sabe se Michel Temer sobreviverá ou virará cinzas junto com seu governo impopular, mas uma coisa é certa, se não morrer de indigestão pela denúncia sofrerá queimaduras graves. Triste é ver o Brasil regredir, a economia parar, o que não é culpa do povo, mas deformidade provocada pelo câncer chamado corrupção que teima em não deixar o DNA da política nacional. Nas redes sociais alguns já notaram isso, agora, quem está no universo paralelo é o presidente, com seu “dia do fico”. Espero que não demore a perceber sua insustentável condição.

Laerte Silva é advogado