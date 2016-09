Comentários (0) Cartas Like

Uma estratégia perversa do PT para fazer valer sua ideologia é doutrinar jovens desavisados para usá-los como massas de manobra ou inocentes úteis em passeatas, protestos e atos públicos. Como a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, tenho pena dessa juventude petista, Exemplo marcante disto foi o episódio recente em que uma jovem perdeu a vista num confronto de manifestantes radicais petistas e afins com a PM paulista.

Marcelo de Lima Araújo – marcelodelimaaraujo@yahoo.com.br