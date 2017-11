Quatro linhas municipais de ônibus em Mogi recebem ampliação

QUADRO DESTAQUE

O atendimento de quatro linhas do sistema municipal de transporte coletivo foram ampliados pela Secretaria Municipal de Transportes. Tiveram adequações as linhas C202 (Conjunto Santo Ângelo via Braz Cubas), E492 (Bairro do São João Estrada Katsuji Kitaguchi), E493 (Cocuera via Lago Azul) e E494 (Granja Nagao).

As alterações atendem a solicitações da comunidade e foram iniciadas na última segunda-feira. As intervenções fazem parte do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para a melhoria do atendimento do transporte coletivo à população.

“A participação da comunidade é importante, com sugestões de medidas que podem ser adotadas para a melhoria do transporte coletivo. Nestes quatro casos, a partir das contribuições, a equipe técnica da Secretaria de Transportes realizou estudos e foi possível adotar as extensões”, afirmou o secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel.

A linha C202 (Conjunto Santo Ângelo via Braz Cubas) teve uma alteração de atendimento ao corredor formado pelas avenidas Governador Adhemar de Barros e Anchieta. A mudança foi adotada para atendimento a solicitações encaminhadas pela escola estadual Professora Jovita Franco Arouche e pelos condomínios existentes na região.

As outras linhas, que atendem a região do Bairro Cocuera, tiveram extensão de seus itinerários, no bairro. A linha E492 (Bairro do São João Estrada Katsuji Kitaguchi) foi estendida pela Estrada do Shida até o Sítio Esperança.

Já a linha E493 (Cocuera via Lago Azul) teve seu itinerário ampliado pela Estrada Ken Saito até o numeral 181 da via. Por fim, a linha E494 (Granja Nagao) teve extensão de seu percurso pela Estrada Ichiro Konno. Nos três casos, as medidas são resultados de pedidos encaminhados pela comunidade.