Quase 400 motoristas têm a CNH suspensa em Mogi por mês

NATAN LIRA

O número de condutores que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa entre janeiro e setembro deste ano (3.561) já supera em 5,51% o total registrado em 2016 (3.375) e em 34,37% o volume de 2015 (2.650). Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), a média mensal de carteiras cassadas na Cidade é 79% mais elevada do que nos demais Municípios do Estado. A tendência agora é que estes indicadores caiam, porque desde o último dia 1º, a legislação ficou mais rigorosa para estes casos. Antes, ao atingir os 20 pontos da CNH devido às infrações cometidas, os motoristas tinham a permissão para dirigir interrompida por dois meses, agora ele ficará por, no mínimo, seis meses.

Já aos condutores reincidentes na suspensão da CNH no período de um ano receberão a pena mínima de oito meses. Antigamente, nesses casos, o período era de seis meses. O tempo máximo permanece em 24 meses.

Mas quem for notificado sobre a instauração do processo e acumular pontuação de infrações cometidas antes de 1º de novembro de 2017 ainda receberá penalidade de acordo com a regra anterior, partindo de dois meses de suspensão.

Outra mudança também trazida pela nova resolução é que agora o motorista saberá quem aplicou a multa. O condutor poderá fazer esta consulta via internet e saber o código e o nome do agente de trânsito que registrou a infração. Todos os órgãos de trânsito de cada estado terão que se adaptar a essa metodologia.

Para o sargento da Polícia Militar Rodoviária e educador de trânsito, Valdir da Rocha, esta nova resolução deve intimidar o motorista antes dele cometer uma infração. “Seis meses é um período grande. Além disso, tudo o que faz o condutor repensar as suas ações contribui para diminuir os acidentes de trânsito”, comenta.

Ele também pontua que além do alto nível de suspensão de habilitação, Mogi das Cruzes ainda tem o trânsito mais violento da Região. De janeiro a setembro foram registradas 456 lesões corporais e 25 homicídios culposos nas ruas do Município. Para Rocha, isso se deve ao crescimento na frota de veículos na Cidade e, consequentemente, os novos motoristas. No último levantamento feito por O Diário, Mogi ganhava 10 mil novos carros a cada ano.

Ele aponta ainda para o número de estradas de ligação entre municípios que passam por Mogi como um dos reflexos no aumento dessas ocorrências: “Se a pessoa vem de São Paulo sentido Bertioga, Guararema, Salesópolis e mais um monte de destinos, ela acaba passando por aqui e isso contribui para o volume de infrações na Cidade”.

Do total de infrações aplicadas em Mogi, 67% são por excesso de velocidade. “A gente já conseguiu mapear que a faixa etária de risco no trânsito está entre os motoristas dos 18 aos 35 anos. É do ser humano amadurecer com o passar dos anos, mas no trânsito isso não pode esperar. Precisamos começar um trabalho de educação dentro das escolas, mas para isso é necessário que os governantes entendam essa necessidade”, pontua.