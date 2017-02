Quaresmeiras começam a florescer e alteram cenário na Mogi-Bertioga

DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Há duas semanas, as quaresmeiras e os manacás começaram a colorir de roxo, branco e rosa os paredões verdes observados por quem viaja pela Rodovia Mogi-Bertioga. Ali, a paisagem formada por um número maior de espécies mostra uma pequena parte da flora da Serra do Mar. Quem passa a vista pela Serra do Itapeti vê a florada que, neste ano, começou em janeiro.

As duas árvores pertencem à família Tibouchina, uma espécie brasileira da Mata Atlântica, presente na encosta do mar. A presença de muitos pés dessa flor embeleza, mas reforça as mudanças promovidas após as intervenções sofridas desde o período da colonização brasileira e de ciclos agrícolas e extrativistas, como os dos café e da produção de carvão ao redor da floresta atlântica. Na nossa vizinha Serra do Mar, isso se deu com a construção da Rodovia Mogi-Bertioga. Na Serra do Itapeti, com o avanço da ocupação humana, num processo que preocupa ambientalistas na atualidade.

Resulta desses momentos históricos o fato de essas espécies serem encontradas a partir das margens da estrada e das ruas, como explica o professor mogiano Pedro Tomasulo, da Faculdade de Engenharia Ambiental, da Universidade Piaget. “São árvores nativas que se reproduziram nas proximidades da rodovia e também foram levadas para sítios e para as cidades pela beleza das flores”, disse.

Com florada entre os meses de janeiro e abril, período das comemorações religiosas da quaresma, elas ficaram conhecidas como quaresmeiras. O ciclo de chuvas e da polinização feita por insetos influencia no ritmo da floração. “Anos com mais chuva podem registrar a antecipação das flores”, comentou Tomasulo. Entre junho e agosto, espécies da família Tibouchina voltam a florir.

Essas características – a beleza da florada e a facilidade de germinação – levaram as quaresmeiras e os manacás para o paisagismo rural e urbano. Por isso, também em vários pontos das cidades onde a arborização é mais presente, a planta tem destacado a cena urbana.

