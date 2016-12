Quanto custa?

Cartas

O Distrito de César de Souza possui uma administração regional e esta, somente na área administrativa, conta com cinco funcionários, cujos custos mensais na folha de pagamento, sem aos encargos sociais, deve superar os R$ 40.000,00. O distrito conta com dois vereadores e estes mantêm dez assessores em seus gabinetes. Entre a remuneração dos vereadores e esses auxiliares, sem falar em encargos sociais, os valores devem superar a casa de R$ 75.000,00 mensais. Enfatizando que, sem encargos sociais, isso custa mensalmente aos cofres municipais e aos bolsos dos contribuintes mais de R$ 115.000,00. Esse esses valores são meramente estimativos podendo ser maior do que aqui citado. A partir da próxima legislatura, o distrito contará com 4 vereadores que se dizem moradores locais, portanto, os custos devem dobrar facilmente. Assim sendo, não precisava um simples morador como eu e mais alguns amigos, ficarem se desgastando com problemas existentes e que não são poucos, como o que está acontecendo com os estacionamentos irregulares de caminhões na Avenida Ricieri José Marcatto, só para citar um. Sabendo do estilo austero do futuro prefeito Marcus Mello na esfera administrativa, nós, moradores, esperamos que ele analise esses números e tome as providências que ele sabe quais deverão ser tomadas. Se no setor privado o trabalhador tem que mostrar produtividade, no setor público não pode ser diferente. Não basta desculpa, é preciso deslocar o traseiro das cadeiras e sair a campo para pelo menos fazer justiça aos baitas salários percebidos…

Joel Avelino Ribeiro

ribeirojoel1@outlook