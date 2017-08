“Quando o Coração Transborda” no Galpão

Caderno A - Capa

O palco do Galpão Arthur Netto recebe neste sábado, às 20 horas, o espetáculo “Quando o Coração Transborda”, do grupo brasiliense Esquadrão da Vida. A atração é gratuita e os ingressos podem ser retirados duas horas antes da apresentação.

O espetáculo é um solo da atriz Maíra Oliveira e aborda, de maneira delicada e afetiva, a relação dela e do grupo com o fundador da trupe, o saudoso diretor teatral brasiliense Ary Pára-Raios, pai da atriz.

“Quando o Coração Transborda” é uma peça intimista, criada para ser representada em pequenos teatros, com músicas executadas pela própria atriz. Maíra Oliveira toca viola caipira e violão e canta em cena, num grande encontro informal com a plateia. Lembra sua história no teatro, as apresentações com o Esquadrão da Vida e com seu pai, as dificuldades vividas para chegar até este momento.



O espetáculo estreou em 2015 com grande sucesso. Depois de algumas temporadas no Distrito Federal, com mais de 60 apresentações, a peça circula pelo País, ampliando seu público e divulgando a história cultural de Brasília, uma vez que é resultado de um novo olhar sobre o trabalho do Esquadrão da Vida, criado há 38 anos por Ary Pára-raios, pai de Maíra. A atriz percebeu como sua relação com seu pai e mestre influenciava seu fazer artístico e o trabalho da trupe. E decidiu que era preciso lançar um novo olhar para o futuro, sem perder os aprendizados do passado. Reverenciar a história, sem deixar de mirar a invenção do novo.

Foi então, repassando a história de sua relação com a arte, com o teatro e com seu pai e mestre, Ary Pára-Raios, que nasceu o roteiro de ‘Quando o Coração Transborda’. Na montagem, questões que envolvem a labuta diária do fazer teatral são expostas através das relações de atriz e mestre e de pai e filha, abrilhantando o olhar sobre o teatro e sua importância, bem como contribuindo para a discussão sobre o próprio fazer artístico e sua relevância para o momento atual.

O trabalho partiu da investigação de textos, memórias, cartas, músicas, poemas e imagens que fazem parte da trajetória do Esquadrão da Vida, da atriz e de seu pai. Em cena, um emaranhado de histórias e depoimentos que, juntos, compõem uma análise poética sobre a escolha profissional como artista.

O grupo

Fundado em dezembro de 1979, por Ary Pára-Raios, o Esquadrão da Vida foi pioneiro na abordagem de temas como o resgate e a valorização da cultura popular, a denúncia de exclusão de uma parte importante da sociedade dos espaços culturais tradicionais, a conscientização ecológica, dentre vários outros temas que ainda hoje ocupam os debates no mundo. Em sua linguagem, incorpora elementos expressivos das festas populares e de saltimbancos, como acrobacia, música e dança.

O Galpão Arthur Netto funciona na Avenida Fausta Duarte Araújo, 23, no Jardim Santista. O telefone é 3433-9841.