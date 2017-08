Qual será o caminho?

Editorial

O registro de uma nova agressão praticada por um aluno contra um professor da rede pública de ensino dentro da escola seria inimaginável algumas décadas atrás, quando se cultivava o respeito ao mestre. Depois dos pais, e também dos avós, quando estes eram presentes na vida familiar, o professor costumava ser a segunda principal referência para a criança e depois para o jovem.

Os tempos mudaram. E perigosamente para pior, quando o assunto é a formação das futuras gerações. Houve uma desagregação progressiva tão forte nas relações entre pais e filhos, professores e alunos, que muitos dos conflitos entre essas partes, antigamente tratados entre si, são levados para a mesa de um delegado de Polícia. Sim, há muitos filhos agredindo os pais.

Nessa história, há de se considerar alguns fatores outros, como o altíssimo preço do sucateamento da escola pública que desvaloriza o magistério, provocando duas reações: o desinteresse pela carreira no magistério e, tão ruim quanto isso, a desconsideração do aluno pelo professor, que não o vê como uma referência positiva.

A análise de mestres veteranos sobre a atualidade da escola pode ser valiosa quando um professor agredido ratifica o grau do esgarçamento das relações dentro da sala de aula. No passado, a organização familiar era outra, a mãe não trabalhava fora e acompanhava de perto a vida escolar do aluno. A professora primária aposentada Maria José Franco, a Zezé Arouche, contou a este jornal, semanas atrás, em uma das nossas Entrevistas de Domingo, que uma escorregadela na disciplina era motivo de vergonha para os pais. “A mãe dizia: professora, a senhora fale sobre qualquer problema, eu resolvo em casa. Hoje, é capaz de a mãe ainda bater no professor se não concordar com alguma coisa dentro da sala de aula”, comentou.

Pois os tempos mudaram. Difícil arranjar em escala um modelo talvez ideal, onde só o pai ou a mãe trabalhe.

Há de se buscar outros meios para melhorar o diálogo entre os novos e os mais velhos, a começar pela consciência de que a terceirização da educação dos filhos não é caminho seguro. A educação começa dentro de casa, com a transmissão dos valores do pai para o filho, e o papel da escola é universalizar os conhecimentos para formação humana e cidadã desse individuo.

Não há como inverter os papéis: quem forma as futuras gerações são os que vieram primeiro, ou seja, os pais, os avós, os professores e diretores de escola. Não o contrário.