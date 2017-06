Quadrilha x São João

Artigos

Olavo Câmara

Os corruptos que se julgam honestos devem imitar São João Batista. Dia 24 de junho é o dia de São João. Este Santo batizou Jesus e foi profundamente injustiçado. O rei Herodes Antipas mandou prender João Batista por ele o ter admoestado por se divorciar de sua esposa Fasélia e tomar como amante Herodias, a esposa do irmão do monarca. No dia do seu aniversário, a filha de Herodias, chamada de Salomé dançou perante o rei e a sua dança o agradou. Estava embriagado e prometeu a ela qualquer coisa que desejasse. A filha então pergunta à mãe: “O que devo pedir”? Herodias disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes não querida decepar a cabeça de João Batista, mas não podia voltar atrás. Pediu a João Batista que se retratasse e pedisse desculpas. Foi então que João Batista disse a célebre frase: “Raça de víboras, façam de mim o que quiserem”.

Cortaram a cabeça de João Batista. Ora, há corruptos presos, alguns já condenados, além de outros que serão julgados e condenados. Estes corruptos reclamam e se dizem inocentes. Assim sendo, estes corruptos que se dizem inocentes, devem ter a coragem do grandioso João Batista e se apresentarem ao Juiz Sergio Moro e dizer: “Meritíssimo Juiz sou inocente, embora os processos e as provas juntadas me acusam, assim faça de mim o que quiseres e mande decepar a minha cabeça”.

Como inocente-corrupto somente posso dizer raça de víboras façam de mim o que quiserem! A partir daí a limpeza da nação terá início e o Brasil, que deverá recomeçar do zero, encontrará saídas para as novas gerações (bebês, crianças e jovens) que estão chegando. Os corruptos e malandros terão a coragem de São João Batista ou cumprirão um terço das penas para, posteriormente, se amoitarem a iniciar os gastos das fortunas que tomaram dos cofres da nação.

Senhores corruptos passem a ler a bíblia diariamente, peçam perdão a Deus e devolvam todos os valores produtos de roubos, furtos, extorsões, fraudes, estelionatos, e apropriações indébitas. Façam delações não premiadas e ajudem a filtrar a sociedade como se fosse um coador de café. Ajudem a limpar este país ou a podridão e as lamas nos levarão para o oriente eterno.

Olavo Câmara é advogado, professor, mestre e doutor em Direito e Política.