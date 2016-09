Quadrilha suspeita de furtar lotérica em Mogi é capturada

Comentários (0) DESTAQUE Like

Terminou somente na tarde desta segunda-feira (5) o auto de prisão em flagrante por tentativa de furto elaborado no Distrito Central pelo delegado Carlos de Campos e a sua equipe em desfavor dos criminosos Amanda Ferreira Jacinto da Silva, de 19 anos, Danilo Viana Felix, de 29 anos, Eduardo Massao Nakaya, de 38 anos, e Joelton Guimarães, de 48 anos. A quadrilha foi presa quando tentava fugir de uma casa lotérica, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1.153, no Jardim Camila.

Os marginais já haviam separado os produtos que iriam furtar, porém foram detidos e apresentados na Delegacia. Segundo os policiais, os integrantes do bando já contam com antecedentes. E os três homens são investigados por outros crimes em Mogi. Eles foram recolhidos à Cadeia de Mogi, enquanto Amanda foi levada para o Presídio Feminino, em Poá.

Flagrante

Na tarde do último sábado, o comerciante Wilson Cláudio de Assis Eloi, de 39 anos, foi preso pela Polícia, na Estrada do Ueda, no Bairro do Cocuera. No interior do seu carro, havia 439 anos pacotes de cigarros pirateados, possivelmente do Paraguai. O delegado Victor Melo e os seus policiais autuaram em flagrante o comerciante, o qual somente foi solto após pagar a fiança de um salário-mínimo.