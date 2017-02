Quadrilha suspeita de explodir caixa eletrônico participa de audiência no Fórum

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Depois de dois meses de investigações, o delegado Alexandre Batalha e a sua equipe do 3º Distrito Policial conseguiram prender, em 4 de agosto de 2016, uma quadrilha formada por 11 assaltantes autores de explosões de caixas eletrônicos em Mogi. Nesta terça-feira (31), o grupo e os seus advogados participaram da audiência de instrução no salão de júris, no Fórum local, que se estendeu até o começo da noite. Os trabalhos foram presididos pelo juiz de Direito Tiago Ducatti Lino Machado, da 3ª Vara Criminal.

Os policiais civis Maurimar Batalha, Murillo Batalha e Michel Castilho, além do delegado Alexandre, foram ouvidos em juízo e deram detalhes sobre a ação da Polícia Civil, que resultou na captura dos criminosos até na Capital.

Com a prisão dos bandidos foram elucidados os ataques a caixas eletrônicos em junho do ano passado no Terminal Rodoviário Central, em um supermercado de César de Souza, numa agência bancária em Jundiapeba e no Distrito de Taiaçupeba. A quadrilha cometeu ainda assalto na Capital e no interior de São Paulo.

O delegado Alexandre Batalha, em coletiva à imprensa, declarou na época que o prejuízo provocado pelos assaltantes atingia R$ 1 milhão. Nas buscas, ele teve apoio de outras unidades da Polícia Civil e apreendeu diversos carros, armas, entre as quais um fuzil AK 47, drogas e outros objetos adquiridos com o dinheiro roubado.

Na oportunidade, ele lembrou que os marginais eram membros de uma facção criminosa e arrecadavam verbas através de rifas vendidas aos ‘irmãozinhos’. O processo segue com a apresentação de testemunhas de defesa.