Publicitário de Mogi na campanha de Russomano

Comentários (0) Informação, Opiniao Like

Os resultados da mais recente pesquisa eleitoral para a Prefeitura de São Paulo divulgada pelo Datafolha foram duplamente comemorados na sede da Frente, agência de publicidade do mogiano Eduardo Lima, o Duda, na Capital. Inicialmente, pelo fato de o candidato Celso Russomanno (PRB), assessorado pela empresa, continuar à frente dos demais concorrentes, ainda que sendo fustigado mais de perto pela peemedebista e ex-prefeita Marta Suplicy e pelo tucano João Dória. Mas outro item da consulta que encheu o publicitário e seus colegas de trabalho de orgulho e alegria foi justamente o resultado apresentado pela pesquisa quando os eleitores foram indagados sobre qual candidato estava “se saindo melhor” na propaganda eleitoral. O resultado mostrou novamente Russomano em primeiro lugar, com 27% das respostas, seguido de João Doria (PSDB) e Marta, com 24% cada, Fernando Haddad (PT), com 7% e Luíza Erundina (PROS) e Major Olímpio (SD), com 1% cada. A preferência da maioria dos eleitores pela propaganda de Russomano indica o acerto do trabalho realizado pela equipe de Duda, que vem dando respaldo ao candidato do PRB desde o início da campanha. Outro motivo levado em conta é o fato de Russomanno ter menor tempo de tevê em relação a seus principais concorrentes, do PMDB, PT e PSDB, o que reforça a tese de que o trabalho tem sido cirúrgico no alcance de seus objetivos. Duda Lima, que é proprietário da RP Propaganda, em Mogi, utiliza profissionais da Cidade e Região do Alto Tietê na agência Frente, da Capital, que hoje atende a mais de uma dezena de candidatos a prefeito em municípios de São Paulo e Rio de Janeiro.

Apoio

O vereador Jean Lopes (PC do B) está recebendo um apoio de peso para sua campanha: a sambista e deputada estadual em segundo mandato, Leci Brandão, que esteve recentemente na Cidade, onde gravou um vídeo pedindo votos para o seu companheiro de partido. O apelo pode ser visto no Facebook.

Carnaval

Uma quadra acessível a pessoas com deficiência é o que a Estação Primeira de Braz Cubas está oferecendo a seus frequentadores, para fazer jus ao enredo do Carnaval do próximo ano, quando a escola pretende apresentar na passarela uma ala formada exclusivamente por deficientes físicos. Para colocar em prática o enredo. “Braz Cubas vem com fé, que a fé não costumar falhar”, a campeã do Distrito fez parceria com o Centro de Integração da Pessoa com Deficiência.

No site

O site nacional do PSD deu destaque para a campanha de José Luiz Furtado, que estreia como candidato a vereador pelo partido na Cidade. Ex-diretor Comercial e Financeiro do Semae, e professor técnico da UMC, Furtado vem realizando sua campanha com poucos recursos, na base da criatividade e da sola de sapato. Bacharel em administração de empresas, especialista em administração pública pela FGV e Gestão de Cidades pela Uninove, o candidato aposta na proximidade como cidadão para fazer a diferença política. “Quem viver verá”, diz ele.

LGBT

O prefeiturável Gondim Teixeira (SD) foi o único, até agora, a assinar a carta-compromisso produzida pelo Fórum Mogiano LGBT, com sugestões de políticas públicas voltadas para a inclusão de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros à sociedade. Segundo comunicado do Fórum, os demais candidatos a prefeito não deram retorno aos pedidos de audiência para apresentação das propostas.

Frase





A maioria dos brasileiros tem medo do futuro. A maioria dos políticos tem medo do passado.

Chico Anysio (1931-2012), humorista, ator, comentarista, compositor, escritor, pintor, radialista e roteirista brasileiro

COTIDIANO