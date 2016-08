Publicitário analisa as campanhas eleitorais

Comentários (0) Eleições Like

DANILO SANS

“Faltaram propostas; ou faltaram propostas bem embasadas”. Foi essa a análise feita pelo publicitário Rafael Daibs, professor universitário e especialista em marketing digital, sobre o primeiro dia da campanha política televisionada dos candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes.

Apenas os candidatos Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD) e Marcus Melo (PSD) entraram no ar. O prefeiturável Nelson Pedro Miguel, o Miguel Bombeiro (PMN), abriu mão dos 30 segundos que tinha reservado de propaganda eleitoral gratuita e não apareceu.





Gondim aproveitou os 3 minutos e 10 segundos para se apresentar e para falar da experiência que tem como político. Ele tem utilizado este discurso como estratégia contra o estreante na política Marcus Melo.

Em termos de produção audiovisual, observa Daibs, a aparição de Gondim seguiu um padrão “do médio para o ruim”. A explicação para isso pode estar no orçamento restrito, já que as campanhas políticas não podem mais ser financiadas por investimentos empresariais.

Gondim chegou a citar a necessidade de construção de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) específico para mogianos, um pronto-socorro 24 horas para atender a região de Braz Cubas e creches para idosos, mas, conforme avalia Daibs, essas são propostas pautadas por um “discurso politiqueiro”, sem embasamento. “As poucas ideias estavam soltas nos três minutos”, complementa.

O candidato cita como um diferencial os três mandatos que teve como vereador em Mogi das Cruzes e os outros cinco como deputado estadual. “Mas o que ele fez por Mogi enquanto vereador ou deputado? Isso ele não diz”, aponta o publicitário.

Já Marcus Melo teve uma produção audiovisual de qualidade “superior”, com roteiro mais elaborado e uma edição feita com mais cuidado. Além disso, o candidato lançou mão do jingle dentro da apresentação – algo que Gondim dispensou neste primeiro momento.

Conforme observa Daibs, quem começa falando na propaganda de Marcus Melo é o atual prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Bertaiolli (PSD), principal apoiador da campanha. “Eu não acho isso adequado. A gente acaba se perguntando: será que é mesmo o Marcus Melo quem vai governar?”, cita.

Para o publicitário, Melo acerta ao levar para o vídeo figuras conhecidas na Cidade, o que serve para humanizar a comunicação. “Isso acaba gerando uma identificação com quem está assistindo”, pondera. O uso de elementos retirados da internet, como o símbolo de “like”, do Facebook, ou o emoji, do WhatsApp, também ajudam nessa aproximação com o eleitor. Ponto também por ser o único a utilizar a tradução do programa para a língua brasileira de sinais (Libras).

Entretanto, ele não soube aproveitar a vantagem de tempo que teve sobre o adversário, durante os 6 minutos e 25 segundos disponíveis para apresentação. “Também não vi nenhuma proposta, só promessas de continuação, um discurso que não é convidativo”, destaca.

De forma geral, continua o publicitário, os dois candidatos aproveitaram o horário eleitoral gratuito para se apresentarem. “Este foi apenas o primeiro vídeo. Acredito que a gente consiga ver algumas propostas, de fato, posteriormente”, finaliza.