Psiquiatra mogiano Leonardo Maranhão lança ‘A Vida com Autismo’

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Com o objetivo de desmistificar e facilitar o entendimento do Transtorno do Espectro Autista, sobretudo aos pais, o psiquiatra mogiano Leonardo Maranhão lança o livro ‘A Vida Com Autismo’. Na obra, além de fazer um panorama sobre a síndrome, os tratamentos existentes e a necessidade de conscientização, o profissional utiliza o relato de seis pessoas para mostrar o dia a dia dos portadores da doença. Maranhão alerta ainda para uma estatística americana que aponta que, daqui oito anos, a cada duas crianças nascidas, uma vai ter um traço de autismo devido a vários fatores, principalmente o ganho de peso da mãe durante a gestação, o uso de entorpecentes ou remédios para pressão e diabetes na gravidez, além da má alimentação.

As narrativas mostram as histórias de personagens como Carlos Eduardo, um asperger, o quadro mais leve, com a confirmação da síndrome apenas aos 27 anos de idade. De Daniel, que teve diagnóstico errado e não foi aceito em escolas. No relato sobre Gustavo, a importância das terapias. Simone tem dois filhos autistas, com graus diferentes e conta as dificuldades enfrentadas por eles na adolescência. Arthur é um autista que a mãe não quis a educação regular, por medo dele sofrer bullying ou ser tratado com indiferença. Por fim, as crises de Gabriel.

O autismo é um transtorno neurobiológico, de origem genética, que causa alterações no desenvolvimento e aquisição da fala, linguagem, comunicação, na sociabilidade do indivíduo, além de provocar comportamentos repetitivos e estereotipados. A classificação foi utilizada pela primeira vez pelo pesquisador Bleuler, em 1911, significando a perda de contato com a realidade. O termo refere-se às crianças pesquisadas, que viviam num mundo próprio, dentro de si mesmas, daí a raiz “auto” (voltado para si próprio).

À reportagem de O Diário, Leonardo Maranhão comenta o universo autista e também fala da importância do diagnóstico rápido, do preconceito vivenciado pelos pais e da falta de estrutura nos Centros de Atenção Psicossociais do País.

Quais são os principais sinais que podem revelar que uma criança é autista?

A interação. Até mesmo entre mãe e filho é diferente. Ou ela é ruidosa, que o bebê se queixa mais do contato de estar no colo, de mamar, ele costuma ser mais choroso, mais irritável que o esperado, ou então pode ser um bebê muito tranquilo – este é até mais difícil de fazer o diagnóstico. A alteração sensorial é bastante presente, de cada 10 autistas, no mínimo três tem. A gente chama de uma desorganização da parte sensorial, chamada de anestesia.

Quais são os tipos de autismo?

Recentemente, uma reportagem mostrou um estudo de que existem 6.548 mutações novas após a formação do embrião, que surgem desde que ele é formado até o nascimento. Posso dizer que há 6.548 tipos de autismo. Hoje é mais comum fazer a classificação em grau, inclusive a Medicina está abandonando isso. Os americanos criaram um grande grupo do espectro, do mais até o menos, com variações infinitas, dando a importância em classificar a gravidade. Leve, moderada e severa. A diferença é que quando se classificava por tipo demorava um tempo precioso, já pelo espectro verifica se ele está dentro ou fora de tal grau. Quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido o tratamento.

Os tratamentos são diferentes?

O paciente depende da avaliação médica e definição do diagnóstico, porque é o profissional que vai encaminhá-lo e definir as terapias específicas. Se o médico fica em dúvida em qual tipo, ele atrasa a parte do tratamento, que envolve psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e outros, musicoterapia, equoterapia, hidroterapia, são vários, de acordo com o tipo de distúrbio e necessidade.

É possível que os três graus alcancem independência?

De cada 100 indivíduos diagnosticados com o autismo, em média uns 20 vão alcançar a independência total na vida adulta: casar, ter emprego e levar uma vida igual às outras pessoas. E está ligado diretamente ao grau dele. Normalmente, são os que apresentam o grau leve. O moderado, com o tratamento, ele consegue desempenhar uma função com supervisão. Infelizmente, ele não vai ser independente. Os severos, em razão do baixo coeficiente intelectual, limita o seu tratamento.









No livro, o senhor fala que o tratamento do filho também reflete no núcleo familiar…

Quando a gente começa a tratar a criança, a família passa a diminuir o fardo. Ela começa a ter um comportamento mais esperado, menos crises e brigas, as insônias diminuem. A cada 10 crianças autistas, pelo menos oito têm o distúrbio do sono e isso afeta diretamente os pais. De cada 100, 45 têm epilepsia e 44 são hiperativas.

E os pais neste processo?

Os pais passam por um processo bastante parecido com o luto. Primeiro eles negam, ficam com raiva, e depois ficam angustiados até partirem para a aceitação e correr atrás do tratamento. A gente tenta não rotular estas crianças, mas é necessário informar o que está acontecendo para poder encaminhá-las. E a gente mostra que o nosso trabalho é para que o filho dele consiga a independência. Além disso, eles são culpabilizados pelos filhos. É fácil encontrar nos relatos deles que alguém os julgou por não ter dado limites. Para não passar por isso, eles acabam ficando dentro de casa, o que aumenta o estresse durante a criação. Em saúde pública e educação, não existe estrutura aqui no Brasil para tratar a pessoa autista.

Então falta estrutura hoje para o autista…

Aqui em São Paulo você tem uma ali ou outra aqui, mas no restante do País é praticamente zero. Se fôssemos oferecer todos os tratamentos necessários aos autistas do Brasil, teria que existir o dobro de Centros de Atenção Psicossocial (Caps) que existem hoje. Além disso, o Caps não tem todas as estruturas. O ideal seria que eles tivessem a mesma estrutura das escolas especiais, com uma boa equipe, avaliações individuais para identificarem as necessidades e apresentassem projetos a fim de que cada criança se desenvolva, dentro do seu grau de limitação. Seria um trabalho pedagógico junto com a saúde.

Há uma solução para o autismo?

O fim do preconceito. Principalmente por parte daqueles que não têm alguém próximo com a deficiência e até evita saber o que é o autismo.