Psicanalista fala sobre famílias na Câmara de Mogi

QUADRO DESTAQUE

Será realizada nesta sexta-feira (25), às 18h30, a palestra “Sintomas familiares/Famílias sintomáticas”, no auditório da Câmara de Mogi, promovida pelo Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade (CLIN-a). O evento contará com a participação da psicanalista e médica Maria do Carmo Dias Batista – analista membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise -, que falará a profissionais das áreas de Psicologia, Pedagogia, Direito, Serviço Social e interessados em geral.

“O objetivo é discutir a família contemporânea, as mudanças nas formas de família e suas consequências na atualidade”, explica a psicóloga e psicanalista Eliana Machado Figueiredo, uma das coordenadoras do evento e das atividades do CLIN-a na Região.

Entre os temas que deverão ser abordados, Eliana afirma que na civilização ocidental atual “constatamos que as famílias se modificaram e hoje estão ampliadas, juntadas, monoparentais (formadas por apenas um ascendente, podendo ser só mãe ou só pai) ou homoparentais (formadas por ascendentes do mesmo sexo)”.

Outro assunto que deverá ser discutido, segundo ela, está relacionado às transformações da intimidade que afetam as famílias com o privado tornando-se público.

O CLIN-a é associado ao Instituto do Campo Freudiano ligado à Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) e à Associação Mundial de Psicanálise (AMP). O instituto dedica-se à investigação e ao ensino da orientação de Jacques Lacan. Informações: (11) 99496-5006 ou elianasoliano@hotmail.com .