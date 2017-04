Cartas

Ao contrário do que afirma o missivista Joel Avelino Ribeiro (23/04), as delações da Odebrecht não apontam nenhum ato ilícito do então candidato Geraldo Alckmin. Os relatos deixam claro que não se presenciou conversa, pedido ou sugestão para a prática de qualquer delito. Geraldo Alckmin sempre exigiu que suas campanhas fossem feitas dentro da lei.

Diretório Estadual do PSDB-SP

São Paulo, SP