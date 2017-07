PSDB cobra manutenção de acordo e vai apoiar Komura

Informação

O Diretório Municipal do PSDB está disposto a fazer valer o acordo firmado no início do atual mandato, para dividir, ano a ano, o comando da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes entre as legendas com maior número de representantes no Legislativo. Isso significa que o partido pretende dar todo apoio para que o vereador Pedro Komura venha a ser eleito o substituto do atual presidente, Carlos Evaristo da Silva (PSD), a partir do início do próximo ano. A posição do partido de Komura, expressa por meio do presidente do Diretório Municipal, vereador Claudio Miyake, é uma resposta a setores da Câmara que vinham atuando nos bastidores para tentar invalidar o entendimento fechado entre as lideranças, que estabelecia a divisão da Presidência entre PSD (2017), PSDB (2018), PR (2019) e PMDB (2020). Conforme noticiou esta coluna, o movimento liderado por alguns vereadores da nova safra estaria se aproveitando de certa inibição de Komura e da falta de uma maior mobilização em torno de sua candidatura. Mais do que agitar os corredores da Câmara, a notícia serviu para despertar a atenção de partidos interessados em manter de pé o acordo. E logo, não apenas no partido de Komura, como também o PSD e o PR se mostraram solidários ao vereador tucano, comprometendo-se a lhe assegurar o apoio necessário para levar adiante a sua candidatura. O alvoroço em torno da possível quebra de acordo levou à interferência até mesmo do ex-prefeito Marco Bertaiolli, na condição de presidente do PSD. Dirigentes do PR também procuraram deixar claro o apoio a Komura, atualmente o decano do Legislativo e que, pela primeira vez, se dispõe a concorrer ao cargo de presidente da Câmara, após oito legislaturas, que correspondem a 28 anos, que deverão chegar aos 32 anos, ao final do atual mandato. Com isso voltou a ser favorito.

Menor prazo

Foi reduzido prazo para as reuniões entre integrantes da Comissão de Obras da Câmara de Mogi e representantes da EDP e empresas de telecomunicações para avaliar a situação dos fios abandonados nos postes de rede elétrica da Cidade. Em vez de encontros a cada quatro meses, eles serão mensais, segundo o vereador Antonio Lino da Silva (PSD). Junto com isso, está funcionando o sistema de alerta de problemas por meio do grupo de Whatsapp criado para ajudar na solução do problema.

Reunião

Integrantes do Movimento Contra o Lixão em Mogi tem encontro marcado com o vice-prefeito de Mogi, Juliano Abe (PSD), na próxima segunda-feira (31), às 14h30, na sede da OAB, no Centro Cívico. Em debate, possíveis soluções para resolver o problema de destinação final do lixo urbano na Cidade e a possível instalação de usina para processamento dos detritos.

Fim de férias

Os vereadores já estão se preparando para o retorno às atividades, que irá acontecer na próxima terça-feira, dia 1º de agosto, quando termina o recesso parlamentar de meio de ano. O segundo semestre promete ser agitado, por conta da aproximação do período de definição de futuras candidaturas às eleições do próximo ano e das articulações para escolha da futura Mesa da Câmara. Os vereadores terão, certamente, de continuar enfrentando um período de cintos apertados e vacas magras na liberação de verbas e obras municipais.

Livros

O Lions Clube Mogi Itapety realiza hoje, entre 10 e 13 horas, mais uma edição do “Livro Livre”, projeto de incentivo à leitura com doações de livros no interior da Estação da CPTM, no Centro da Cidade. Os organizadores irão lembrar o Dia do Escritor – comemorado ontem – com uma homenagem a Nelson Albissú, conhecido autor de vários livros, principalmente infantis, falecido no mês de dezembro do ano passado.

Cotidiano



Frase

Todos (políticos) pedem dinheiro para empresário, desde que foi proclamada a República. A diferença é que agora transformaram as doações em propina, então ficou tudo criminoso.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ex-presidente da República, tentando transformar propina em doações