Provedoria da Santa Casa aposta na ampliação e reorganização do pacto hospitalar

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

A ampliação da Santa Casa de Misericórdia e a reorganização do Pacto Hospitalar são as principais apostas da provedoria do hospital filantrópico e da Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes para impedir uma nova superlotação na maternidade pública da Cidade. Os gestores trabalham com duas propostas: a primeira é usar parte da ala de ortopedia para abrigar pacientes da área obstetra numa eventual grande procura futura e a segunda é expandir a maternidade e a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), algo mais complexo e que necessita de um aporte financeiro que o centro hospitalar não tem por ora. A direção já encomendou um estudo arquitetônico para a área a ser ampliada e a conclusão deve acontecer em até dois meses.

Por dois meses, a Santa Casa viveu momentos difíceis por causa da superlotação na maternidade e UTI neonatal, as alas de atendimento de sua principal especialidade: a obstetrícia. Ontem, pela manhã, o secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, visitou o hospital acompanhado do provedor, Austelino Pinheiro de Mattos, e do diretor técnico, Ricardo Bastos. O diagnóstico é de que o problema de semanas atrás, quando a superlotação chegou ao extremo, já está extinto.

“Hoje a Santa Casa está tranquila. Há uma preocupação constante em relação a uma possível nova superlotação. Por enquanto, nós temos um alívio para este final de semana. Ainda não tivemos nenhuma manifestação formal do secretário David Uip (da Saúde do Estado) para apoio financeiro para a ampliação da Santa Casa. O que tivemos, e não foi nem relacionado a isso, foi uma conversa com o coordenador médico da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Nós precisamos pensar, em parceria com eles, em saídas porque não adianta apenas mandar pacientes”, comentou Cusatis.

Com a entrega do projeto, a provedoria terá uma estimativa de quanto a possível – e tão aguardada – obra de ampliação poderá custar. “Acredito que dentro de 15 dias nós vamos apresentar ao secretário as alterações internas, de baixo custo, que podem ser feitas no hospital de imediato. O projeto de ampliação de mais um bloco demora um pouco mais até a gente ter uma planta. É necessário também ter verba. É algo que, por momento, não temos”, comentou Mattos.

Dentro de até dois meses, com a definição do projeto arquitetônico, provedoria e Secretaria vão atrás de recursos. A intenção é pedir ao Estado, já que a Santa Casa tem caráter regional por receber mães de Biritiba Mirim, Salesópolis e Suzano que dão à luz por aqui. Cusatis ressaltou a necessidade de rediscutir o Pacto Hospitalar que traz o organograma com as funções de cada hospital da Cidade.

Sobre os dois planejamentos, Cusatis fez questão de diferenciá-los. “Um é o plano de contingenciamento de superlotação. O outro é algo mais definitivo que fala da expansão em mais 10 leitos de UTI neonatal (aumento de nove para 19) e 11 leitos de obstetrícia. De 28 subiria para 39”, disse.

Situação atual

Ontem, a Santa Casa tinha 22 pacientes dentre os 26 leitos de alojamento existentes, dos 12 leitos para gestante há 13 pacientes. Dos 38 leitos de obstetrícia, há 51 pacientes. “Essas pacientes estão em pré-parto, centro cirúrgico, ou seja, em trânsito entre as unidades do hospital, desta forma a gente consegue trabalhar. Na parte da UTI neonatal, há oito pacientes para nove vagas”, concluiu Bastos.