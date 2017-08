Prova de rua agita Mogi

Esportes

A 47ª Etapa do Correr e Caminhar para Viver Bem, organizada pela Rede Acesso, será realizada neste domingo, com largada às 8 horas, no Complexo Esportivo Professor Hugo Ramos. Para a corrida são duas opções de percurso – de 5 km e de 10 km. Já a caminhada segue o trajeto de 5 km. Os inscritos vão receber gratuitamente camiseta, barrinha de cereal, gymbag, número de peito, chip de cronometragem, boné ou viseira e squeeze. Os kits devem ser retirados amanhã, das 10 às 16 horas, no mesmo local da prova.

A organização da prova oferece infraestrutura completa para receber os corredores, tornando o ambiente acessível. “As arenas são preparadas para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam participar. Para isso, contamos com rampas de acesso e banheiros químicos adaptados, por exemplo”, detalha Yoshiya Suwa, coordenador da Rede Acesso.

Ao final, os três primeiros colocados nas categorias feminino e masculino das corridas de 5 km e de 10 km são premiados com um troféu e um par de tênis de corrida. No fim da prova, todos os participantes ganham medalhas. “Queremos fazer a diferença, mostrando o quanto a atividade física faz bem para a saúde e proporcionando momentos de descontração entre famílias e amigos. A corrida de rua aproxima as pessoas, sendo democrática e acessível”, conta Suwa.