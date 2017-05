Protesto bandido

Artigos

Laerte Silva

Evidente que as manifestações devem acontecer sempre que a sociedade civil ou entidades não concordem com ações dos agentes públicos ou políticas de governo. É saudável. A democracia pede que assim seja, aliás, normas constitucionais asseguram a livre manifestação do pensamento, a inviolabilidade da liberdade de consciência, a expressão da atividade intelectual, a locomoção no território nacional e, principalmente, conforme o inciso XVI do artigo 5º da Constituição Federal, diante do fato de que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido o prévio aviso à autoridade competente.

Tais dispositivos são de clareza solar, desnecessárias maiores reflexões. Deste modo, se políticas governamentais não agradam, afrontam direitos legítimos, se decisões judiciais são questionáveis, é cabível a manifestação, pacífica. O problema é o abuso, das forças policiais e dos manifestantes. Exemplo de protesto que navega nas redes sociais é a mamata dos irmãos Batista, da JBS, que por colaborarem com a Justiça, mesmo tendo praticado gravíssimos crimes, tiveram a sua liberdade garantida ao entregarem companheiros de falcatrua, o presidente Michel Temer supostamente um deles. A posição do Ministério Público Federal não encontrou eco na percepção do cidadão de bem que rala para pagar seus tributos e não tem colher de chá desse tipo. Manifestações surgiram nas redes sociais, mas via meio eletrônico é uma coisa.

O que incomoda é a baderna generalizada em protestos de rua com viés unicamente político, defendido por bandeiras partidárias que afrontam a lei e a ordem como ocorreu essa semana em Brasília. Bens públicos foram atacados e incendiados por seguidores que produziram anarquia e não a discussão, como anunciada, contra Michel Temer e suas políticas reformistas. Perderam as centrais sindicais a referência da ordem pública. Vandalismo transformou a Esplanada dos Ministérios em praça de guerra. O Governo Temer é um governo terminal, respira por aparelhos, tem óbito certo. Não porque o presidente e seu partido apearam do poder o Partido dos Trabalhadores – isso fica na conta da disputa fratricida –, mas porque não agrada, não supera as dificuldades criadas pelos governos do PT, e porque o presidente perdeu a credibilidade ínfima que tinha. Interessa ao Brasil sair dessa crise. Importante protestar, mas na forma legal. Curioso que quando a população apartidária vai às ruas, aos domingos, tudo corre bem. Curioso que durante a semana, sob bandeiras vermelhas, só se tenha protesto bandido, como ocorreu essa semana.

Laerte Silva é advogado