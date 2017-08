Proposta indecente

Cartas

Sindicatos querem autonomia para decidir, em assembleia, quanto deverão cobrar do trabalhador por seus prestimosos serviços, que iriam anualmente de 6,5% a 13% de um salário mensal. Não querem esse valor descontado mensalmente não? Pensou? Sem precisar prestar contas ao TCU pelos gastos nos sindicatos em lei promulgada pelo ex-presidente Lulla, os dirigentes que já se matam para ficar nos postos mais altos, em breve estarão no ranking da Forbes como os mais ricos do mundo. Teria sido esse preço cobrado para apoiarem o presidente Temer contra denúncias? Temer se vendeu também ao diabo para sair vitorioso como sua antecessora? Rodrigo Maia prometeu logo após a vitória da reforma trabalhista que não aceitaria nenhuma MP que mudasse o texto. Esperamos que cumpra o prometido, porque a proposta dos sindicatos saiu do lógico para indecente.

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br